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برلمان

10 % على 5 سنوات.. نائبة تطالب بتخفيض رسوم التصالح في مخالفات البناء

الخميس 27/أغسطس/2020 - 09:09 ص
التصالح فى مخالفات
التصالح فى مخالفات البناء
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فريدة محمد
طالبت الدكتورة مي البطران، عضو مجلس النواب، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التنمية المحلية بمد فترة سريان قانون التصالح في مخالفات البناء، وإعادة تقدير سعر متر التصالح على مستوى جميع محافظات الجمهورية وخصوصا في المناطق التي تقع في زمام أكثر من محافظة.

وأضافت "البطران" في بيان لها، ليس هُناك خلاف على أهمية تطبيق قانون التصالح وجدواه للمواطنين من الملاك وكذلك الدولة، كما أنه يعد أولى الخطوات القوية في مواجهة البناء العشوائي، والفساد الذي انتشر عقب ثورة يناير، مما أدى للكارثة التي نعيشها حاليًا.

وتابعت، من الضروري أن يكون لوزير التنمية المحلية دورًا فيما يتعلق بالتسعير الشمولي، خاصة التدخل في تحديد قيمة التصالح بالمناطق والمساكن الشعبية التي يوجد بها تناقض، مما ينعكس على تعزيز التناغم الاجتماعي من خلال مراعاة البعد الاجتماعي لهذه الفئات البسيطة. 

واختتمت مطالبها بالتأكيد على ضرورة مد فترة التقسيط لتصبح 5 سنوات بدلا من ثلاث سنوات مع تقليل مقدم التصالح ليصبح 10% بدلًا من 25%  وهو أمر من شأنه تحفيز المواطنين وتشجيعهم على الإسراع في إتمام التصالح ودون أن يكون لذلك أعباء جديدة على المواطنين.
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