لتحويل جسمك لماكينة حرق أسرع نظام كيتو لإنقاص الوزن





وتعد أكلات نظام الكيتو دايت كثيرة ومتعددة لكن فى المقابل هناك أطعمه يجب إدخالها نظام الكيتو وأخرى يجب التوقف عن تناولها

أطعمة ادخليها لنظامك الغذائى



الأسماك الدهنية

وتعد أبرزها الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين والهلبوت والأنشوجة فهى غنية بالدهون الصحية التي تشمل أحماض أوميجا 3 الدهنية والأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة.

على الجانب الآخر يمكن أن يعرضك التخلص من الكربوهيدرات من نظامك الغذائي لخطر النقص في العناصر الغذائية الهامة مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين ج وحمض الفوليك وفيتامين ك.

تناول الخضراوات

تساعد الخضراوات مثل الفلفل الحلو والفطر والقرنبيط والبروكلي في الحفاظ على توازن العناصر الغذائية. دون زيادة استهلاكك اليومي من الكربوهيدرات.

قطع الدجاج



وتعد من أكلات نظام الكيتو دايت قطع الدجاج الخالية من الدهون أو شرائح اللحم على الرغم من أن متطلبات نظام كيتو الغذائي تحتوي على نسبة عالية من الدهون فبدلًا من ذلك ، اختر قطع اللحم الخالية من الدهون لأنها منخفضة السعرات الحرارية وتحتوي على الفيتامينات والمعادن الأساسية. وبهذه الطريقة ستتمكن من تلبية متطلباتك من الدهون دون الحاجة إلى تضمين الدهون المشبعة الضارة. الكيتو هو نظام غذائى يتبعه الكثيرين مؤخرا ممن يفضلون اتباع نظام غنى بالبروتينات فهل تخططين لاتباع حمية كيتو؟

أطعمه توقفى عن تناولها







العنب







يعد العنب من الفواكه الصغيرة واللذيذة ، يحبها الكثيرون وهي صحية أيضًا لأنها محملة بمضادات الأكسدة وفيتامين ج وقليلة السعرات الحرارية.

ومع ذلك ، يمكن أن يكون اختيارًا خاطئًا للفاكهة للأشخاص الذين يتبعون حمية الكيتو ، حيث يحتوي العنب على كمية أعلى من الفركتوز مقارنة ببعض الفواكه الأخرى ، مثل الليمون لذلك ، يحتوي العنب على كربوهيدرات غير صحية ، مما قد يؤثر على نتائج نظام كيتو الغذائي.







الجبن







ويعد الجبن من الأطعمة التى يجب تجنبها عند اتباع نظام الكيتو فيؤثر محتوى الدهون في الجبن على إعاقة نظامك الغذائي ، مما يؤدي إلى إبطاء النتائج.



الذرة







غنية أيضًا بمحتوى الكربوهيدرات ، مما قد يؤثر على فعالية نظامك الغذائي وبالتالي يجب تجنبه.











