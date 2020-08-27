بعد تزايد الإصابات.. برلماني يحذر من عودة تشديد إجراءات مواجهة كورونا

قال النائب سمير البطيخي، عضو مجلس النواب، إنه فى حالة استهتار المواطن المصري بعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية ستقوم الدولة بالعودة لتشديد الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.





وأرجع "البطيخي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، سبب عدم التزام المواطنين بإجراءات مواجهة كورونا، إلى أنه هناك ارتباط شعوري، بأن حدوث موجة ثانية لكورونا، أمرا زائفا، مما قد يشعرهم بالأمان لدى الناس بأن الوباء قد انتهى وليس له وجود، وبالتالي يدفعهم إلى التراخي في الالتزام بالإجراءات الاحترازية والالتزام بارتداء الكمامات وتحقيق التباعد الاجتماعي.





وشدد أن التزايد الملحوظ في أعداد الإصابة بفيروس كورونا مؤخرا يدفعنا للحذر ومتابعة تشديد الإجراءات الاحترازية.





وأشار إلى أن التذبذب في أعداد الاصابة بكورونا يمثل ناقوس للخطر بالنسبة للشعب وليس الحكومة فقط، مشيرًا إلى أنه بعد أن كنا نشهد اتجاها جيدا، وكنا نسير في الطريق الصحيح بعد الانخفاض الملحوظ في حالات الإصابة بكورونا والوفيات خلال الفترة الماضية أصبحنا الان نشهد اتجاها سلبيا بشأن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.





وأكد على ضرورة استمرار التزام كافة العاملين والمترددين على القطاعات والهيئات التابعة لجميع الوزارات بالضوابط المطلوبة، والتأكيد على إلتزام المواطنين بالتباعد الجسدى وارتداء الكمامات داخل وسائل النقل العام والأماكن العامة والتطهير المستمر للأيدى.





وأضاف البطيخي: "كورونا ما زال موجودا وخير دليل على ذلك العديد من دول أوروبا بعد أن بدات تنفتح تدريجيا للحياة الطبيعية وبدا مواطنوها يشعرون أن كورونا انتهي فوجئوا بموجة ثانية من كورونا وأصبحت أغلب هذه الدول تسجل آلاف الاصابة بالفيروس.





كان المتحدث باسم مجلس الوزراء، قد صرح بأن رئيس الحكومة كان منزعجا للغاية من ارتفاع الإصابات بكورونا، وشدد على كل الهيئات الرقابية على رأسها وزارة الداخلية لتشديد الرقابة والعقوبات ضد المخالفين، موضحا ضرورة ارتداء الكمامات خاصة في المواصلات والمنشآت العامة، والبنوك وكل منشأة مغلقة، موضحا أن من لن يرتدى الكمامات سيتم فرض الغرامات عليه.