AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

بعد تزايد الإصابات.. برلماني يحذر من عودة تشديد إجراءات مواجهة كورونا

الخميس 27/أغسطس/2020 - 03:01 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
القسم السياسى
قال النائب سمير البطيخي، عضو مجلس النواب، إنه فى حالة استهتار المواطن المصري بعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية ستقوم الدولة بالعودة لتشديد الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأرجع "البطيخي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، سبب عدم التزام المواطنين بإجراءات مواجهة كورونا، إلى أنه هناك ارتباط  شعوري، بأن حدوث موجة ثانية لكورونا، أمرا زائفا، مما قد يشعرهم بالأمان لدى الناس بأن الوباء قد انتهى وليس له وجود، وبالتالي يدفعهم إلى التراخي في الالتزام بالإجراءات الاحترازية والالتزام بارتداء الكمامات وتحقيق التباعد الاجتماعي.

وشدد أن التزايد الملحوظ في أعداد الإصابة بفيروس كورونا مؤخرا يدفعنا للحذر ومتابعة تشديد الإجراءات الاحترازية.

وأشار إلى أن التذبذب في أعداد الاصابة بكورونا يمثل ناقوس للخطر بالنسبة للشعب وليس الحكومة فقط، مشيرًا إلى أنه بعد أن كنا نشهد اتجاها جيدا، وكنا نسير في الطريق الصحيح بعد الانخفاض الملحوظ في حالات الإصابة بكورونا والوفيات خلال الفترة الماضية أصبحنا الان نشهد اتجاها سلبيا بشأن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأكد على ضرورة استمرار التزام كافة العاملين والمترددين على القطاعات والهيئات التابعة لجميع الوزارات بالضوابط المطلوبة، والتأكيد على إلتزام المواطنين بالتباعد الجسدى وارتداء الكمامات داخل وسائل النقل العام والأماكن العامة والتطهير المستمر للأيدى.

وأضاف البطيخي: "كورونا ما زال موجودا وخير دليل على ذلك العديد من دول أوروبا بعد أن بدات تنفتح تدريجيا للحياة الطبيعية وبدا مواطنوها يشعرون أن كورونا انتهي فوجئوا بموجة ثانية من كورونا وأصبحت أغلب هذه الدول تسجل آلاف الاصابة بالفيروس.

كان المتحدث باسم مجلس الوزراء، قد صرح بأن رئيس الحكومة كان منزعجا للغاية من ارتفاع الإصابات بكورونا، وشدد على كل الهيئات الرقابية على رأسها وزارة الداخلية لتشديد الرقابة والعقوبات ضد المخالفين، موضحا ضرورة ارتداء الكمامات خاصة في المواصلات والمنشآت العامة، والبنوك وكل منشأة مغلقة، موضحا أن من لن يرتدى الكمامات سيتم فرض الغرامات عليه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برلمانى يحذر من ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

المصل واللقاح يوضح سبب زيادة إصابات فيروس كورونا مرة أخرى.. فيديو

المصل واللقاح تحسم الجدل حول ظهور الموجة الثانية لكورونا.. فيديو

أسباب زيادة الإصابة بفيروس كورونا

صحة البرلمان: مصر ستكون مركزًا قويًا لإنتاج الأمصال المضادة لـ كورونا

مستشفيات العزل مستمرة.. مدبولى: تطبيق الإجراءات الاحترازية والعقوبات على المخالفين يجنبنا موجة ثانية من كورونا

ترشيحاتنا

تاسوعاء الجمعة.. الإفتاء: صيام عاشوراء السبت ويجوز صيامه منفردا

زوجة أخى طردتنى.. القصة الكاملة لمعاناة حفيدة طلعت حرب فى غرفة فوق السطح..فيديو

بانتظار التسوية.. موقع أمريكي: الخط الأحمر المصري يحرق أوراق اللعب التركية في ليبيا

بعد رفضه دعوة زيارة الزمالك .. مرتضى منصور يتحدى الخطيب مجددا

شاهد| أول ظهور لـ أحمد سعد بعد خطبته

بسبب الحكام.. اتحاد الكرة يقرر إحالة 4 مسئولين في أندية الدوري إلى لجنة الانضباط

AdvertisementS

طريقة السداد وحالات الإعفاء.. تفاصيل عن غرامة الـ 500 جنيه للتخلف عن التصويت في انتخابات الشيوخ

حبس سما المصري عامين وتغريمها 200 ألف جنيه فى اتهامها بسب وقذف ريهام سعيد

بغير الطريق التأديبي.. قراران جمهوريان بفصل معاوني نيابة عامة من عملهما

حاول الاعتداء عليها جنسيا.. تفاصيل ذبح ربة منزل وطفليها على يد ابن عمها فى البحيرة

كيف ورط حكم الـ var إبراهيم نورالدين فى هدف مروان محسن بلقاء الأهلي والجونة.. تفاصيل

حبس متهم فى واقعة اغتصاب فتاة فندق فيرمونت

أول مراحل العلاج.. أحمد مرتضي منصور يخضع لعملية جراحية

وزيرة الصحة تحذر : مرض مزمن يعرضك للوفاة فى حالة إصابتك بكورونا.. فيديو

الكيلو بـ 16 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

هى دى أختك.. إخوانى يقتل طالبا فى البساتين أثناء سيره مع زميلته.. والد الضحية: رماه فى مقلب قمامة

دفنوه في حمامات القصر.. ما لا تعرفه عن هيلا سيلاسي آخر أباطرة إثيوبيا

شيري وزمردة تعترفان أمام المحكمة بممارسة الدعارة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منها السوشي والسينابون.. قائمة طعام جيجي حديد خلال الحمل

وجد نفسه عالقا في جزيرة نائية.. كورونا يفرق بين أب وعائلته لمدة 5 أشهر

نجمات يتنافسن على الأجمل.. شاهد إطلالات أثارت الجدل خلال الأسبوع