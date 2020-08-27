الطفولة والأمومة يتدخل لإنقاذ 3 فتيات أطفال ببني مزار بالمنيا من الختان

نجح خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة في انقاذ ثلاثة فتيات أطفال من محافظة المنيا مركز بني مزار من محاولة تشويه للأعضاء التناسلية والمعروفة بالختان.





ويأتي ذلك في إطار جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث التي تم إنشائها برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة.





وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة أن خط نجدة الطفل 16000 استقبل أمس بلاغا من سيدة طلبت سرية البيانات يفيد بعزم ثلاث أسر على ختان بناتهم وهم الطفلة " ش"، البالغة من العمر (10) سنوات، والطفلة "ب"، البالغة من العمر (12) سنة، والطفلة "ج " البالغة من العمر (11) سنة، والمقيمون : " بمحافظة المنيا – مركز بني مزار – قرية القيس.





وأضافت أمين عام المجلس أنه فور تلقي البلاغ تم إحالته إلى اللجنة الفرعية لحماية الطفولة بمركز ومدينة بني مزار والجمعية الشريكة بالمحافظة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الأطفال وإنقاذهن من هذه الجريمة، لافتة إلى أنه تم التنسيق مع السيد العميد مأمور مركز شرطة بني مزار، وقد تحرر محضرعن الواقعة حمل رقم 6925 لسنة 2020 إداري المركز، وقد تم التوجه إلي العنوان المشار إليه والتواصل مع الأسر والذين أنكروا الواقعة في بداية الأمر.





وقالت "السنباطي" أنه تم عقد جلسة إرشاد وتوجيه للأسر مؤكدة على أنه تم توقيع أهالي الثلاث أطفال علي إقرار و تعهد بعدم إجراء هذه الجريمة مشيرة إلى أنه سيتم تنفيذ لقاءات للمتابعة الدورية من قبل اللجنة الفرعية للطفولة بمركز بني مزار لضمان سلامة الأطفال وعدم إجراء هذه الجريمة في وقت لاحق.



