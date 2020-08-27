خطة جامعة طنطا لتطبيق "التعليم الهجين" في العام الدراسي الجديد

اكد الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا ، على استعداد الجامعة لاستقبال العام الدراسي الجديد 2020/2021 وسط إجراءات احترازية مشددة طوال فترة الدراسة للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية، موضحا أنه تم وضع خطة متكاملة في اطار قرارات المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعة بخصوص تطبيق منظومة التعليم الهجين "المختلط" الذي يجمع بين التعليم وجها لوجه والتعليم عن بعد.

















ومن جانبه، أوضح الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الخطة تشمل اعداد الجداول الدراسية بحيث تتضمن حضور الطلاب 3 أيام أسبوعيًا للكليات العملية ويومين فقط للكليات النظرية على أن يتم تقسيم طلاب كل فرقة دراسية أو مستوى دراسي إلى مجموعات تتناوب في الحضور وفقًا للايام المخصصة لهم، موضحا أنه سيتم تحديد نسب مشاركة التعليم وجها لوجه الذي يعتمد على حضور الطلاب بنسبة 60٪ - 70٪ للكليات العملية، ومن 50٪ الى 60٪ للكليات النظرية، وعن التعليم عن بعد أكد بأنه سيتم تحديد نسبة حضور من 30٪ الى 40٪ للكليات العملية ومن 40٪ الى 50٪ للكليات النظرية مع توفير محتوى المقرر الدراسي كاملًا للتعليم عن بعد.







