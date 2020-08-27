نتائجها مضمونة.. وصفة تخسيس سريعة جدا للبطن والأرداف

وصفات تخسيس البطن بالقرفة والليمون







مشروب القرفة والأناناس







ماذا تحتاجين







رشة ملح أسود





كيف تطبقين الوصفة





ضعي الأناناس في الخلاط واخلطي جيدًا واسكبى الأناناس المخلوط في كوب وأضيفى مسحوق القرفة وعصير الليمون والملح الأسود.







فوائد مشروب تخسيس البطن





يحتوي الأناناس على البروميلين، وهو مزيج من العديد من الإنزيمات التي تساعد على الهضم، وتحد من الالتهابات، وتمنع تجلط الدم.