نتائجها مضمونة.. وصفة تخسيس سريعة جدا للبطن والأرداف

هل تبحثين عن وصفات تخسيس مضمونة وسريعة للتخلص من الوزن الزائد وتحويل الجسم لمكينة حرق دهون، يمكنك الاعتماد على الوصفة التالية فهى وصفات تخسيس الأرداف والكرش بسرعة مذهلة ونتائجها مضمونة يمكنك الاعتماد عليها بجانب اتباع رجيم فعال لإنقاص الوزن.
وصفات تخسيس البطن بالقرفة والليمون
مشروب القرفة والأناناس
ماذا تحتاجين
1 كوب أناناس
نصف ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة السيلاني
2 ملعقة كبيرة عصير ليمون
رشة ملح أسود
كيف تطبقين الوصفة
ضعي الأناناس في الخلاط واخلطي جيدًا واسكبى الأناناس المخلوط في كوب وأضيفى مسحوق القرفة وعصير الليمون والملح الأسود.ويقلب جيدا.
فوائد مشروب تخسيس البطن
يحتوي الأناناس على البروميلين، وهو مزيج من العديد من الإنزيمات التي تساعد على الهضم، وتحد من الالتهابات، وتمنع تجلط الدم.
تساعد القرفة على خفض نسبة الجلوكوز في الدم، وكبح الشهية أما الليمون فهو غني بفيتامين C، وله نشاط مضاد للأكسدة ويعزز المناعة.