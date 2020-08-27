AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

نتائجها مضمونة.. وصفة تخسيس سريعة جدا للبطن والأرداف

الخميس 27/أغسطس/2020 - 03:22 م
صدى البلد
Advertisements
لمياء الياسين

هل تبحثين عن وصفات تخسيس مضمونة وسريعة للتخلص من الوزن الزائد وتحويل الجسم لمكينة حرق دهون، يمكنك الاعتماد على الوصفة التالية فهى وصفات تخسيس الأرداف والكرش بسرعة مذهلة ونتائجها مضمونة يمكنك الاعتماد عليها بجانب اتباع رجيم فعال لإنقاص الوزن.
وصفات تخسيس البطن بالقرفة والليمون

مشروب القرفة والأناناس

ماذا تحتاجين

1 كوب أناناس
نصف ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة السيلاني
2 ملعقة كبيرة عصير ليمون
رشة ملح أسود

كيف تطبقين الوصفة

ضعي الأناناس في الخلاط واخلطي جيدًا واسكبى الأناناس المخلوط في كوب وأضيفى مسحوق القرفة وعصير الليمون والملح الأسود.
ويقلب جيدا.

فوائد مشروب تخسيس البطن

يحتوي الأناناس على البروميلين، وهو مزيج من العديد من الإنزيمات التي تساعد على الهضم، وتحد من الالتهابات، وتمنع تجلط الدم.

تساعد القرفة على خفض نسبة الجلوكوز في الدم، وكبح الشهية أما الليمون فهو غني بفيتامين C، وله نشاط مضاد للأكسدة ويعزز المناعة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل العيد.. مشروب سريع يحول جسمك لمكينة حرق دهون

وصفات تخسيس سريعة جدا للكرش والأرداف.. تحول الجسم لماكينة حرق

يطرد السموم ويحرق الدهون.. مشروب خارق تناوليه على معدة فارغة

بـ3 حيل مجربة ومضمونة تخلصى من دهون البطن العنيدة

مجربة ومضمونة.. وصفات خارقة لنسف الكرش

مجربة ومضمونة.. حيل ومشروب خارق لنسف الكرش وأسرع رجيم لإنقاص الوزن

ترشيحاتنا

توقف عن تناولها فورا أطعمة تسبب انتشار البهاق

بعد عودته لخطيبته.. تفاصيل حفل زفاف حمو بيكا

هل تركيب الرموش يبطل الوضوء والصلاة ؟

عروس القليوبية زفت إلى قبرها ليلة العمر.. زوجها: إسراء كانت ملاك وربنا يعوضنى بيها فى الجنة.. شاهد

إعفاء كامل لـ 600 سلعة من الرسوم الجمركية الشهر المقبل.. تفاصيل

بعد تخطيه الـ 40 عاماً.. بطل فيلم Home alone يعيش أزمة منتصف العمر

AdvertisementS

طريقة السداد وحالات الإعفاء.. تفاصيل عن غرامة الـ 500 جنيه للتخلف عن التصويت في انتخابات الشيوخ

حبس سما المصري عامين وتغريمها 200 ألف جنيه فى اتهامها بسب وقذف ريهام سعيد

بغير الطريق التأديبي.. قراران جمهوريان بفصل معاوني نيابة عامة من عملهما

بعد رفضه دعوة زيارة الزمالك .. مرتضى منصور يتحدى الخطيب مجددا

حاول الاعتداء عليها جنسيا.. تفاصيل ذبح ربة منزل وطفليها على يد ابن عمها فى البحيرة

كيف ورط حكم الـ var إبراهيم نورالدين فى هدف مروان محسن بلقاء الأهلي والجونة.. تفاصيل

أول مراحل العلاج.. أحمد مرتضي منصور يخضع لعملية جراحية

حبس متهم فى واقعة اغتصاب فتاة فندق فيرمونت

الكيلو بـ 16 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

وزيرة الصحة تحذر : مرض مزمن يعرضك للوفاة فى حالة إصابتك بكورونا.. فيديو

هى دى أختك.. إخوانى يقتل طالبا فى البساتين أثناء سيره مع زميلته.. والد الضحية: رماه فى مقلب قمامة

دفنوه في حمامات القصر.. ما لا تعرفه عن هيلا سيلاسي آخر أباطرة إثيوبيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منها السوشي والسينابون.. قائمة طعام جيجي حديد خلال الحمل

وجد نفسه عالقا في جزيرة نائية.. كورونا يفرق بين أب وعائلته لمدة 5 أشهر

نجمات يتنافسن على الأجمل.. شاهد إطلالات أثارت الجدل خلال الأسبوع