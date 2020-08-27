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تعليم

محافظ المنيا يكرم 22 من أوائل الثانوية العامة

الخميس 27/أغسطس/2020 - 04:37 م
صدى البلد
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ايمن رياض
كرم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم أوائل الثانوية العامة على مستوي المحافظة، حيث شمل التكريم 22 طالبا من مختلف الشعب، منهم 15 طالبا من الشعبة العلمية و7 طلاب من الشعبة الأدبية، وذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها المحافظه بالديوان العام.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد محمود ابوزيد نائب المحافظ، محمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم.

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وأعرب المحافظ، عن خالص تهانيه للطلاب المتميزين ،مؤكدا ان هذا التفوق إنجاز نفخر به جميعًا، فهذا التميز هو جهد ماضي وفخر حاضر وبداية لمستقبل مشرق في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما وجه المحافظ، الشكر لأولياء الأمور لأنهم أصحاب الفضل الحقيقي في الوصول لهذه المرحلة، حيث انه نتاج تعب وجهد وتضافر كل الجهود من الأسرة والمدرسة، متمنيًا أن يستمر تميزهم وتفوقهم، كما قدم الشكر لأجهزة المحافظة التنفيذية لما بذلوه من جهد مع مديرية التربية والتعليم حتى تخرج العملية التعليمية بالصورة اللائقة.

ووجه أحد الطلاب ، الشكر لمحافظ المنيا، ونائب المحافظ، على متابعة تطبيق الإجراءات الوقاية والاحترازية، والعمل على توفير كافة المستلزمات الطبية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب طوال أداء فترة الامتحانات.

ودعا المحافظ، الطلاب إلى متابعة ما يتم تنفيذه  من المشروعات التنموية والاقتصادية في جميع القطاعات للنهوض بكافة الجوانب الخدمية والتي تعود بالنفع على المواطن المصري.

من جانبه دعا نائب المحافظ، الطلاب الي تنفيذ كافة الأنشطة العلمية داخل المرحلة الجامعية والعمل على المشاركة في العديد من المجالات والأنشطة المختلفة، بالإضافة للاهتمام بالجوانب الدراسية وتحديد الأهداف التي تؤدي الي تحقيق الطموحات.

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم، الشكر لكافة الأجهزة التنفيذية والقيادات التعليمية بالمحافظة، متمنيا من الله عز وجل دوام التوفيق لكافة الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة.
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