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أخبار العالم

من أكتوبر إلى ديسمبر.. توقعات بموسم جاف على شرق أفريقيا وجنوب إثيوبيا

الخميس 27/أغسطس/2020 - 04:50 م
الامطار في إثيوبيا
الامطار في إثيوبيا
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قسم الخارجي
ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية "إينا"، اليوم الخميس، أن مركز إيجاد للتنبؤات المناخية والتطبيقات، يتوقع أن يكون الموسم أكثر جفافًا من المعتاد في معظم أنحاء منطقة شرق إفريقيا، بما في ذلك تنزانيا وبوروندي ورواندا ومعظم أوغندا وكينيا وجنوب ووسط وشمال غرب الصومال وجنوب إثيوبيا .


ولفتت إلى أن الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر هي فترة هطول أمطار مهمة  في كل من بوروندي وكينيا ورواندا والصومال وتنزانيا وأوغندا وجنوب شرق إثيوبيا.


ونقلت عن بيان أصدره مركز التنبؤات المناخية والتطبيقات قوله إنه من المتوقع أن تبدأ الأمطار في وقت متأخر،(مقارنة بمتوسط ​​بداية 1981- 2010 ) ، لكل من تنزانيا وبوروندي وشرق كينيا وجنوب ووسط الصومال وجنوب شرق إثيوبيا.


كما توقع أن تبدأ الأمطار في وقت مبكر عن المعتاد في كل من جنوب أوغندا ورواندا وغرب كينيا والمنطقة المتمركزة حول التقاطعات الحدودية لأوغندا وجنوب السودان وإثيوبيا وكينيا.


ووفقًا للبيان ، ستتأثر درجات الحرارة لتكون أكثر دفئًا في معظم أنحاء المنطقة مع ارتفاع درجات الحرارة  في غرب أوغندا ووسط جنوب السودان وشمال شرق السودان وأجزاء من جنوب كينيا وفوق ساحل تنزانيا.
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