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أخبار العالم

أمريكا تعلن موعد إعادة فرض جميع العقوبات الدولية على إيران

الخميس 27/أغسطس/2020 - 04:56 م
أمريكا تعلن موعد
أمريكا تعلن موعد إعادة فرض جميع العقوبات الدولية على إيران
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شيماء مصطفى
أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الخميس، موعد إعادة فرض جميع العقوبات السابقة على إيران.


وقال بومبيو في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "في الأسبوع الماضي، أطلقت الولايات المتحدة المهمة التي استمرت 30 يومًا لإعادة جميع العقوبات الأممية تقريبًا على إيران بعد فشل مجلس الأمن في دعم مهمته للحفاظ على السلام والأمن الدوليين". 


وأضاف أن هذه العقوبات سيتم إعادة فرضها في منتصف ليل 20 سبتمبر المقبل.


وكانت الولايات المتحدة الأمريكية طلبت الخميس الماضي، من الأمم المتحدة رسميًا إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران.


وتسلمت الأمم المتحدة رسالة من واشنطن تدعوها إلى تفعيل العقوبات على إيران بسبب خرقها الاتفاق النووي.


يأتي ذلك في الوقت الذي بث وزير الخارجية الإيراني رسالة إلى الأمين العام للامم المتحدة، يحذر فيها من التداعيات القانونية والسياسية لإعادة فرض العقوبات الدولية على طهران.
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