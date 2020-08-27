أمريكا تعلن موعد إعادة فرض جميع العقوبات الدولية على إيران

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الخميس، موعد إعادة فرض جميع العقوبات السابقة على إيران.









وقال بومبيو في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": " في الأسبوع الماضي، أطلقت الولايات المتحدة المهمة التي استمرت 30 يومًا لإعادة جميع العقوبات الأممية تقريبًا على إيران بعد فشل مجلس الأمن في دعم مهمته للحفاظ على السلام والأمن الدوليين".









وأضاف أن هذه العقوبات سيتم إعادة فرضها في منتصف ليل 20 سبتمبر المقبل.







