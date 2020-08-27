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أصل الحكاية

من حلوة يا زوبة لـ عزة.. أشهر أغاني السيارات في مصر

الخميس 27/أغسطس/2020 - 08:01 م
من حلوة يا زوبة لعزة
من حلوة يا زوبة لعزة .. أشهر أغاني السيارات في مصر
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منة الله عبد الحميد
يتسم المصريون بخفة ظلهم وتربطهم علاقات قوية مع سياراتهم مما يجعلهم يقترحون بعض الأسماء للسيارات التي يستقلونها. 

اشتهرت مجموعة من الأغاني في الأفلام المصرية القديمة تُغنى للسيارات من خلال كلمات الغزل والتحفيز على السير من الوقت للآخر. 

زوبة 
«حلوة يا زوبة.. طعمة يا زوبة.. اللي شافوكي قالوا أروبة.. أد البلية.. لفى الدنيا.. إكسبريس مجري ولهلوبة وحلوة يا زوبة.. متبوصوش بس لمنظرها شايلاني في الزحمة ونارها، عارفة الصح، وعارفة مسارها.. أد البلية.. لفي الدنيا إكسبريس مجري ولهلوبة وحلوة يازوبة .. ظهر الفنان محمود ياسين في مسلسل «غدا تتفتح الزهور» مع سيارة مميزة وهى فيات 1100 ظهرت تلك السيارة في العديد من الأعمال الفنية. 

وظهرت سيارة فيات في فيلم الشياطين والكورة أيضًا بطولة حسن يوسف شمس البارودي وعادل إمام وهناء الشوربجي وعدد كبير من لاعبي النادي الأهلي حينذاك  وكان يطلق عليها  "زوبة" أيضًا، ودارت أحداث الفيلم في إطار كوميدي من الدرجة الأولى. 

عزة 
ظهرت سيارة حمراء اللون في فيلم العيال هربت وتم إطلاق أغنية تحمل اسمها وهي "عزة" وذاع صيت تلك الأغنية وأصبحت أشهر من نار على علم وأصبحت سيارة عزة محببة ومقربة لدي الأطفال.

الفيلم كان بطولة حمادة هلال وبشرى وشريف رمزي وحقق إيردات عالية حينها بسبب الأغنية.  
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