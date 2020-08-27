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ثقافة

20 صورة تجسد حكاية قصر السكاكيني بـ حي الظاهر.. صور

الخميس 27/أغسطس/2020 - 05:53 م
قصر السكاكيني
قصر السكاكيني
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محمد الاسكندرانى
قصر السكاكيني تراثا أثريا عريقا قابع على أرض مصر، يحكي تاريخا وفنونا جسدت بيد معماريين إيطاليين، شاركوا في بنائه على طراز فن الروكوكو، ليكون درة الفن الإيطالي بحي الظاهر، بملامح فنية أًصيلة تجسد الرقي المعماري.

وفى إطار دورنا الثقافي نصطحب قراء "صدى البلد" فى جولة معرفة عن قصر السكاكيني في السطور القادمة..


يصنف قصر السكاكيني بأقدم قصور مصر، تم بناؤه سنة 1897  على يد حبيب باشا السكاكيني، وسميت المنطقة السكاكيني على اسمه، ‏رسم على يد أمهر الفنانين والنحاتين، لتجد تماثيل فنية تستقبل من الواجهة الخارجية له، عقب دخولك من أبوابه.

سوف تجذبك الواجهة الخارجية، من فن العمارة المطعمة بفن الروكوكو، المكسوة بـ الجمال الإيطالي، وأبوابه وشرفاته المصنوعة باحترافية، وتضاريس مجسمه الخارجي، والتحف من تماثيل.

بعد دخولك القصر ينتظرك 5 طوابق تحتوي على فنون العمارة، والإبداع فى تجسيد الفن مابين زخارف على الحوائط والسقف والزجاج، ستعيدك بالزمان إلى عشرات السنين، التى يعيشها الأمراء فى القصور.

يقع القصر على مساحة تقارب 2698 مترا مربعا، تأخذك طرقاته إلى 50 غرفة، لتشاهد فن وجمال العمارة الإسلامية والإيطالية، التى أبدع فيها أمهر الفنانين ليخرج على طرازه المعماري المبدع.

خلال جولتك داخل القصر ستشاهد قرابة الـ 300 تمثال، ليعطي ملمسا جماليا، بالإضافة إلى صور تزين سقف القصر، مرسوم عليها صور سيدات.
20 صورة تجسد حكاية قصر السكاكيني بـ حي الظاهر.. صور
20 صورة تجسد حكاية قصر السكاكيني بـ حي الظاهر.. صور
20 صورة تجسد حكاية قصر السكاكيني بـ حي الظاهر.. صور
20 صورة تجسد حكاية قصر السكاكيني بـ حي الظاهر.. صور
20 صورة تجسد حكاية قصر السكاكيني بـ حي الظاهر.. صور
20 صورة تجسد حكاية قصر السكاكيني بـ حي الظاهر.. صور
20 صورة تجسد حكاية قصر السكاكيني بـ حي الظاهر.. صور
20 صورة تجسد حكاية قصر السكاكيني بـ حي الظاهر.. صور
20 صورة تجسد حكاية قصر السكاكيني بـ حي الظاهر.. صور
20 صورة تجسد حكاية قصر السكاكيني بـ حي الظاهر.. صور
20 صورة تجسد حكاية قصر السكاكيني بـ حي الظاهر.. صور
20 صورة تجسد حكاية قصر السكاكيني بـ حي الظاهر.. صور
20 صورة تجسد حكاية قصر السكاكيني بـ حي الظاهر.. صور
20 صورة تجسد حكاية قصر السكاكيني بـ حي الظاهر.. صور
20 صورة تجسد حكاية قصر السكاكيني بـ حي الظاهر.. صور
20 صورة تجسد حكاية قصر السكاكيني بـ حي الظاهر.. صور
20 صورة تجسد حكاية قصر السكاكيني بـ حي الظاهر.. صور
20 صورة تجسد حكاية قصر السكاكيني بـ حي الظاهر.. صور
20 صورة تجسد حكاية قصر السكاكيني بـ حي الظاهر.. صور
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