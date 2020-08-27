فوائد الزنجبيل .. خارق للرجال و صحي للنساء

في السطور التالية نستعرض أهم فوائد الزنجبيل المختلفة بحسب ما نشره موقع healthline :

1- يمد الزنجبيل الجسم بالطاقة التي يحتاجها لممارسة العلاقة الزوجية

10- يستخدم الزنجبيل على أنه أحد المنشطات الجنسية الطبيعية وأفضلها على الإطلاق بالإضافة إلى ذلك فهو يدخل في علاج البرود الجنسي ليس عند الرجال فحسب، وإنما عند النساء أيضا.

10- يستخدم الزنجبيل على أنه أحد المنشطات الجنسية الطبيعية وأفضلها على الإطلاق بالإضافة إلى ذلك فهو يدخل في علاج البرود الجنسي ليس عند الرجال فحسب، وإنما عند النساء أيضا.

يساهم الزنجبيل في زيادة معدلات الخصوبة عند الرجال، وبالتالي يزيد من احتمالية حدوث الحمل

3- يساهم الزنجبيل في زيادة معدلات الخصوبة عند الرجال، وبالتالي يزيد من احتمالية حدوث الحمل

فوائد الزنجبيل :





يقلل آلام العضلات وتقرحها





الزنجبيل يحتوي على خصائص مسكنة ومضادة للالتهابات ، تساعد في تخفيف آلام العضلات ووجعها، وفي إحدى الدراسات ، وجد الباحثون أن تناول 2 جرام من الزنجبيل يوميًا لمدة 11 يومًا ، يقلل بشكل كبير من آلام الذراع المرتبطة بالعضلات، وخلصت الدراسة إلى أن الزنجبيل قد يخفف من التقدم اليومي لألم العضلات كوسيلة للتأخير بدلًا من الوقاية.









يعالج هشاشة العظام

الفصال العظمي هو حالة تسبب الألم وتيبس المفاصل، و أشارت بعض الأبحاث إلى أن الزنجبيل قد يكون وسيلة فعالة في تخفيف هذه الأعراض ، من خلال خصائصه المضادة للالتهابات.









وجدت دراسة نشرت في مجلة Arthritis and Rheumatism أن مكملات مستخلص الزنجبيل عالي النقاء والموحدة كان لها تأثير مهم إحصائيًا في تقليل أعراض التهاب المفاصل في الركبة.









يخفض نسبة السكر في الدم





استعرضت الدراسات الحديثة التأثيرات المضادة لمرض السكر للزنجبيل ، مما يشير إلى أنه قد يساعد في خفض مستويات السكر في الدم .





في دراسة عام 2015 ، تم إعطاء 41 مشاركًا يعانون من مرض السكري من النوع 2 2 جرام من مسحوق الزنجبيل يوميًا، و وجدت النتائج أن هذا خفض نسبة السكر في الدم الصائم بنسبة 12 ٪ وتحسين مستويات HbA1c بشكل ملحوظ .









يساعد في تخفيف الغثيان



