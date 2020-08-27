التركيز على لقاح آمن.. الصحة العالمية تحذر: مناعة القطيع قد تقتل الكثيرين

أكدت المديرة الفنية لبرنامج الطوارئ لمنظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيرخوف، أن المنظمة تعمل على تطوير لقاح آمن وفعال ضد فيروس كورونا "كوفيد-19".





ووفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء، حذرت كيرخوف من الوصول إلى مناعة القطيع طبيعيا، مؤكدة أن ذلك قد يتسبب في موت الكثيرين.





فيما أوضحت كبيرة الخبراء في منظمة الصحة العالمية، سمية سواميناثان، أن أفضل طريقة لتحقيق مناعة شاملة تكون من خلال لقاح يخضع له 65 إلى 70 % من السكان.





ولفت مدير برامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايك رايان، إلى أن برامج إخضاع السكان لفحوص كورونا على نطاق واسع استنزفت موارد كبيرة.





ودعت فان كيرخوف ورايان إلى التركيز على الحالات التي تظهر عليها أعراض أثناء إجراء فحوص الكشف بالإصابة بالفيروس.