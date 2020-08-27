الانطلاق نحو العالمية.. 3 تحديات تنتظر عمر مرموش في الموسم الجديد





انضم عمر مرموش إلى فولفسبورج في صيف 2017، لكنه عانى كثيرا في بداية رحلته مع الفريق الألماني بسبب قلة مشاركاته وإصاباته الكثيرة ايضا.





تألق عمر مرموش مع رديف فولفسبورج خلال الموسم المنقضي، وشارك مع فريقه في 15 مباراة في دوري الشمال المحلي هذا الموسم، سجل خلالها 9 أهداف وصنع هدفين، ليتم تصعيده إلى الفريق الأول، لكنه لم يشارك كثيرا، بسبب صغر سنه، وقلة خبرته.

تشبه بداية عمر مرموش إلى حد كبير بداية النجم المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الحالي، فكليهما لم يلعبا لـ الأهلي أو الزمالك، ولم يحققا النجومية الكافية التي تجعل الأهلي والزمالك يتصارعان عليها، فكلاهما يعرف القصة الشهيرة التي رفض فيها ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق انضمام محمد صلاح إلى الزمالك، عندما كان لاعبا في صفوف المقاولون العرب، بحجة تواضع مستواه.





ويستعرض " صدى البلد" 3 تحديات تنتظر عمر مرموش، خلال الموسم المقبل:





1- المشاركة بصفة أساسية مع فولفسبورج، والانطلاق نحو العالمية، والسير على خطى النجم المصري محمد صلاح.





2- الانضمام إلى قائمة منتخب مصر الأول، حيث أكد جهاز منتخب مصر الأول بقيادة حسام البدري، أنه يراقب عمر مرموش، تمهيدا لضمه خلال الفترة المقبلة.





3- المشاركة في أولمبياد طوكيو، فالظهور بشكل مميز مع فولفسبورج سيمهد الطريق لـ عمر مرموش للانضمام إلى قائمة الفراعنة التي ستشارك في أولمبياد طوكيو 2021.

يعمل في صمت ولا يحب التحدث كثيرا، غادر عمر مرموش مصر دون ضجيج وفي سن الـ 17 عاما، ليحترف في صفوف فريق فولفسبورج الألماني للشباب.