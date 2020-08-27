أول صلاة جمعة.. محافظ الدقهلية يصلى بمسجد النصر بالمنصورة غدا

أعلنت محافظة الدقهلية ان الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية سيقوم بأداء صلاة اول جمعة غدا بعد عودتها بمسجد النصر بالمنصورة وذلك فى اطار متابعته الشخصية لتطبيق الاجراءات الاحترازية على الطبيعة بالمساجد ويرافقه اعضاء الجهاز التنفيذى بالمحافظة، ويلقى خطبة الجمعة الشيخ طه زيادة وكيل وزارة اوقاف الدقهلية.





فيما تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أعمال حملات التطهير والتعقيم التى تتم بمساجد المحافظة إستعدادا لاقامة صلاة الجمعة بها فى اطار الخطة التى اعدتها المحافظة فى هذا الشأن حرصا على سلامة المترددين على المساجد بنطاق المحافظة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف.





وكان محافظ الدقهلية قد كلف الشيخ طه زيادة وكيل وزارة الاوقاف بالدقهلية للتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى والوحدات المحلية بنطاق المحافظة لتنفيذ الخطة المشار اليها بمراكز ومدن واحياء وقرى المحافظة.



