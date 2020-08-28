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تعليم

مدير مركز تعليم الكبار: بدء دورة مهارات استخدام التكنولوجيا في التدريس ..غدا

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 11:00 ص
صدى البلد
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حسام الفقي
أعلن  الدكتور اسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس  بشرى لجميع المعلمين  بالمدارس الحكومية والخاصة والدولية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات وكل الراغبين في استخدام التكنولوجيا في التدريس عن بُعد .

وتأتي محاور الدورة كالتالي :
 هل تريد عمل تصميم تعليمي إلكتروني ؟
 هل ترغب في تعلم مهارات استخدام التكنولوجيا في التدريس عن بُعد ؟
هل تريد استخدام المنصات التعليمية في عرض الدروس عن بُعد ؟
هل ترغب في تعلم مهارات التقويم الإلكتروني ؟
* هل تريد انتاج محتوى تعليمي إلكتروني تفاعلي ؟
* هل ترغب في تعلم انتاج الفيديو التعليمي التفاعلي وتوظيفه في التدريس ؟
* هل تريد تصميم ألعاب إلكترونية تفاعلية ؟
* هل تريد التدرب على استخدام المنصات التعليمية الإلكترونية تطبيقيا ؟

وأضاف الدكتور أسلام السعيد ان مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس بالتعاون مع المركز الدولي للدراسات العربية والتدريب عن عقد دورة مهارات استخدام التكنولوجيا في التدريس عن بُعد والتي تؤهلك للتدريس أونلاين واستخدام البرامج التكنولوجية وتوظيفها في التدريس عن بُعد .

وأكد السعيد سوف تعقد الدورة في الفترة من ( 29 أغسطس - 19 سبتمبر ) 2020 م ، ( السبت - الاثنين - الأربعاء ) من كل أسبوع أونلاين عبر تطبيق زووم ، من الساعة السادسة مساء حتى التاسعة مساء بتوقيت القاهرة منوها ان  الدورة تطبيقيةعملية وليست نظرية

وأشار الي ان التكلفة للمصريين ( 1200 جنيه مصري ) ولغير المصريين ( 2400 جنيه مصري) شاملة المادة العلمية وشهادة معتمدة من جامعة عين شمس .
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