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توك شو

أستاذ طب العيون: نجاح علاج ضعف النظر بالضوء الأحمر من المنزل اكتشاف رائع.. فيديو

الخميس 27/أغسطس/2020 - 11:55 م
علاج ضعف النظر بالضوء
علاج ضعف النظر بالضوء الأحمر
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اسراء صبري
قال نبيل رجائي، رئيس قسم العيون بمستشفى كيرون الإسبانية، إن الدراسة التي تتحدث عن أن النظر للضوء الأحمر الداكن يساعد في تحسين ضعف النظر من المنزل، مازالت تحت التجربة والبحث، والنتيجة المؤكدة حول هذه الدراسة مازالت بعيدة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على قناة "دي ام سي"، أنه في حالة نجاح هذه الدراسة ستكون اكتشافا رائعا، مشددا على ضرورة إجراء تلك التجارب على عدد كبير من المتطوعين والمرضى من أجل إثبات نجاحها من عدمه.

وتابع: يجب أن تكون فترة المتابعة الخاصة بالدراسة والتجارب طويلة، واعتماد التجربة والدراسة من قبل هيئات علمية معترف بها دوليا.

وفيما يخص قناع الوجه البلاستيك المستخدم في الحماية من كورونا، أوضح أن القناع من الطبيعي ألا يؤثر على النظر، وذلك وفقا للمواد المستخدمة في تصنيعه وهو البلاستك الشفاف، ولكن يجب أن يتم تنظيفه حتى لا يعوق النظر، وأن يكون استخدامه في أماكن المغلقة ويتجنب تعرضه لأشعة الشمس.
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