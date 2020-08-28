منها القتل العمد.. 6 اتهامات تواجه صائد المتظاهرين في ويسكونسن

وجهت السلطات القضائية، في مدينة كينوشا، بولاية ويسكونسن الأمريكية، ستة اتهامات لمراهق، لدوره في مقتل شخصين وإصابة ثالث، خلال التظاهرات التي خرجت، الثلاثاء، في المدينة، عقب إطلاق الشرطة النار على رجل أسود، ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة.





وتشمل التهم الموجهة ضد كايل ريتنهاوس "القتل العمد من الدرجة الأولى"، في وفاة شاب عشريني، والتسبب في وفاة آخر أطلق النار عليه في مرآب للسيارات.





وقالت تقارير إن المراهق لعب دورا في تأجيج العنف خلال الاحتجاجات، حيث اشتبكت مليشيات مع المتظاهرين الغاضبين.





واحتوت الشكوى الجنائية المقدمة ضده على صور ومقاطع فيديو له أثناء الاحتجاجات، وهو يحمل بندقية هجومية من طراز AR-15، ويظهر في مقطع وهو يقول: "لقد قتلتُ شخصا".



