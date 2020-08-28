طاقم طبى بدكرنس ينقذ أم مصابة بكورونا وجنينها أثناء الولادة



وكانت الام قد دخلت صدر دكرنس عقب اصابتها بكورونا وكانت فى الشهر الاخير من الحمل وتم وضعها تحت الرعاية حتى وقت الولاده مع توفير كل اللازم لها حتى تم انقاذها وجنينها .



يذكر ان هذه الحالة لم تكن الاولى وتمكنت الاطقم الطبية بدكرنس من انقاذ اكتر من حالة وطفلها وانقاذ ام دون الطفل لخطوره حالته.

واكد مصدر طبى ان الام بصحة جيدة والجنين ايضا رغم المخاوف التى كانت محيطه بالمريضه الا ان الطاقم الطبى وطاقم التمريض تمكن من انهاء العملية بنجاح وسط حالة من السعاده سادت الجميع.