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محافظات

طاقم طبى بدكرنس ينقذ أم مصابة بكورونا وجنينها أثناء الولادة

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 11:00 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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همت الحسينى
تمكن طاقم طبى بمستشفى دكرنس بمحافظة الدقهلية من انقاذ حياة سيدة مصابه بكورونا وجنينها حيث تمت الولادة بمستشفى دكرنس العام . 

واكد مصدر طبى ان الام بصحة جيدة والجنين ايضا رغم المخاوف التى كانت محيطه بالمريضه الا ان الطاقم الطبى وطاقم التمريض تمكن من انهاء العملية بنجاح وسط حالة من السعاده سادت الجميع. 

وكانت الام قد دخلت صدر دكرنس عقب اصابتها بكورونا وكانت فى الشهر الاخير من الحمل وتم وضعها تحت الرعاية حتى وقت الولاده مع توفير كل اللازم لها حتى تم انقاذها وجنينها . 

يذكر ان هذه الحالة لم تكن الاولى وتمكنت الاطقم الطبية بدكرنس من انقاذ اكتر من حالة وطفلها وانقاذ ام دون الطفل لخطوره حالته.
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