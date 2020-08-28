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برلمان

فرج عامر: محمود عزت مستودع معلومات عن الجماعة الإرهابية ونشاطها

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 11:19 ص
فرج عامر
فرج عامر
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فريدة محمد
قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن تمكن الأجهزة الأمنية من القبض على القيادى الإخوانى الهارب محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام للإخوان، ضربة قوية للتنظيم الإرهابي محليا أو دوليا.

وأشار عامر في بيان له، إلى أن محمود عزت، كان يعد رأس التنظيم خارج السجون، ومتحكم فعلي في أنشطة الجماعة وتحركاتها محليا او دوليا خلال الفترة الأخيرة، مثمنا يقظة الأجهزة الأمنية وتمكنها من القبض عليه.

وأكد عامر: محمود عزت مستودع معلومات عن الجماعة الإرهابية وخاصة نشاطها المسلح بما يعد كنز معلوماتي هام للأجهزة الأمنية عن الجماعة الإرهابية وعناصرها ومخططاتها.

ولفت: ما قامت به الأجهزة الأمنية ضربة قوية لتماسك تنظيم الجماعة الإرهابية وسوف يؤدي إلى مزيد من التداعي التنظيمي على المستوى الداخلي والخارجي خاصة مع الوضع في الاعتبار حالة الصراع المشتدة حاليا داخل التنظيم.

وكانت أصدرت وزارة الداخلية أعلنت القبض على محمود عزت، اليوم الجمعة، وأكدت في بيان صباح اليوم أنه استمرار لجهودها في التصدي للمخططات العدائية التي تستهدف تقويض دعائم الأمن والاستقرار والنيل من مقدرات البلاد ورصد تحركات القيادات الإخوانية الهاربة التى تتولى إدارة التنظيم الإخوانى على المستويين الداخلى والخارجى فقد وردت معلومات لقطاع الأمن الوطنى باتخاذ القيادى الإخوانى الهارب السيد محمود عزت القائم بأعمال المرشد العالم للإخوان ومسئول التنظيم الدولى للجماعة الإرهابية من إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة مؤخرا وكرا لاختبائه على الرغم من الشائعات التى دأبت قيادات التنظيم الترويج لها بتواجده خارج البلاد بهدف تضليل أجهزة الأمن.
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