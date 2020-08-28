سها عرفات تتوعد بفتح أبواب جهنم على قيادة السلطة الفلسطينية

توعدت سها عرفات أرملة الزعيم الفلسطيني الراحل (أبو عمار) ياسر عرفات، السلطة الفلسطينية وعلى رأسهم رئيس السلطة محمود عباس أبو مازن ، وذلك خلال مقابلة خاصة عبر التلفزيون الرسمي الإسرائيلي "كان".

هذا وأشعل الاتفاق بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة التوترات بين قيادة السلطة الفلسطينية وسهى عرفات.

واعتذرت أرملة ياسر عرفات عن إحراق علم الإمارات في الأراضي الفلسطينية فور الإعلان عن الاتفاق مع إسرائيل، حيث كتبت في تدوينة عبر حسابها على انستغرام المُرفق بها صورة زوجها مع رئيس دولة الإمارات الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "أريد أن أعتذر باسم الشرفاء من الشعب الفلسطيني إلى الشعب الإماراتي وقيادته عن تدنيس وحرق علم الإمارات في القدس وفلسطين وعن شتم رموز دولة الإمارات الحبيبة".

وقالت عرفات إنها الآن تتحدث لأول مرة مع التلفزيون الإسرائيلي وترسل رسالة لا لبس فيها إلى مسؤولي السلطة الفلسطينية "إذا تسببوا في إيذائها أو بأفراد عائلتها، فإنها ستقاوم بكل قوة".

وأوضحت سها عرفات لقناة "كان" "هناك تعليمات تصورني وكأنني خائنة، والتعليمات صادرة من مكتب أبو مازن. إذا حاولوا ايذائنا حتى بشعرة منا، فسوف أحمل المسؤولية على عاتق السلطة. إذا أرادوا فتح أبواب الجحيم، فسأفتح أيضا". وأضافت "سأفتح أبواب جهنم عليهم، إذا رغبوا بفتح صفحاتهم. بطاقاتي هي ذاكرتي، كل شؤونهم، وبحوزتي مذكرات ياسر. كتب عن كل منهم. إذا نشرت نقطة حول ما قاله ياسر عنهم فسأحرقهم أمام شعبهم".

وبخصوص رئيس السلطة محمود عباس ابو مازن، قالت سهى عرفات "هو بعيد عن كل شيء لكنهم يضللونه. أنا أحب أبو مازن. كلهم يضللونه. الكل يضلله وينتظر اللحظة. لكن أبو مازن سيعيش 100 عام ويعيش أكثر من شمعون بيرس لأن صحته جيدة. لكن من حوله؟ يريدون تدمير عائلة عرفات. نحن أقوى، لدينا أناس أكثر منهم".



