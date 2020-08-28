وسط احتجاجات طرابلس.. وزير الدفاع التركي يلتقي وزير داخلية الوفاق في أنقرة

أعلنت وزارة الدفاع التركية، أن الوزير خلوصي أكار التقى، اليوم الجمعة في أنقرة، وزير داخلية حكومة الوفاق غير الشرعية، فتحي باشاغا.

وذكرت الوزارة أن الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن آخر التطورات في ليبيا.

وكانت وسائل إعلام ليبية، ذكرت في وقت سابق الاثنين، أن وزير الداخلية، فتحي باشاغا، موجود في تركيا بزيارة لعدة أيام.





وأشارت قناة ليبيا 218، في وقت سابق إلى أن باشاغا أجرى اتصالات مع رئيس المخابرات التركية، هاكان أفيدان، ووزير الدفاع خلوصي أكار، على خلفية البيان الذي أصدره رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، بِشأن وقف إطلاق النار في ليبيا.





ونقلت القناة عن مصادر قولها إن أردوغان غاضب للغاية من السراج بسبب وقف إطلاق النار.





وتشهد العاصمة طرابلس احتجاجات شديدة ضد حكومة السراج، مطالبين برحيل المرتزقة التي تدعمهم تركيا وحكومة الوفاق.