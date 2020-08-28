AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد وفاة محامية تركية مسجونة.. الاتحاد الأوروبي يصدر بيانا ضد أنقرة

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 12:40 م
الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
Advertisements
شيماء مصطفى
انتاب الأوساط التركية والعالمية،غضب عارم عقب وفاة المحامية إبرو تيمتك في سجن تركيا، بعد إضرابها عن الطعام للمطالبة بمحاكمة عادلة.

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن حزنه الشديد لوفاة المحامية التركية تيمتك في سجنها، وفقًا لـ"االعربية".

ودعا الاتحاد الأوروبي أنقرة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان ودولة القانون في البلاد، مؤكدا أن هذا الأمر هو جوهر إكمال العلاقة مع تركيا.

وكانت شركة "قانون الشعب" للمحاماة قالت إن المحامية التركية إبرو تيمتك أضربت عن الطعام منذ 238 يوما بعد إدانتها العام الماضي بتهمة الانتماء لـ"منظمة إرهابية"، توفيت، أمس الخميس، في مستشفى في إسطنبول.

وأضافت الشركة أن إبرو تيمتك أضربت عن الطعام للمطالبة بمحاكمة عادلة، لكنها توفيت بعد أن توقف قلبها.

وقالت منظمات دولية لحقوق المحامين إن تيمتك، المحكوم عليها بالسجن أكثر من 13 عاما، وزميلها أيتاج أونسال دخلا في إضراب عن الطعام في أبريل لدعم مطلبهما بمحاكمات عادلة وتطبيق العدالة في تركيا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تركيا تهدد العالم.. أردوغان يغرق أوروبا بالمخابرات والإرهابيين..غزو ليبيا وسوريا والعراق.. أزمات مع فرنسا واليونان والناتو.. تلفيق قضايا التجسس للدبلوماسيين

الاتحاد الأوروبي: لا نعترف بجمهورية شمال قبرص.. ونرفض أنشطة التنقيب التركية

تنتهك سيادة الدول.. الاتحاد الأوروبي يلوح بفرض عقوبات على تركيا

ترشيحاتنا

الصحة تنفي انتقال عدوى الفيروسات أثناء التبرع بالدم في المستشفيات الحكومية

لمواجهة الصدام مع تركيا.. ميركل تدعو الاتحاد الأوروبي لدعم اليونان في أزمة شرق المتوسط

تعرف على آخر تطورات إصابة مصطفي فتحي

تفجير معهد الأورام واغتيال النائب العام .. قضايا مطلوب فيها الإرهابى محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان

الجسد لا يرحم.. المرض ينهي خدمة رئيس الوزراء الياباني الأطول عهدا.. وهؤلاء المرشحون لخلافته

إعلامية كويتية: مصر قضت على أطماع أردوغان في المتوسط بهذه الخطوة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش بالسن.. لطيفة تخطف الأنظار بـ إطلالات شبابية أنيقة

مركز تجاري للماشية.. بلدة إفريقية تنعم بخيرات الطبيعة.. شاهد

من الطفولة لـ الشباب .. 10 صور تكشف عن نور عمرو دياب