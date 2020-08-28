بعد وفاة محامية تركية مسجونة.. الاتحاد الأوروبي يصدر بيانا ضد أنقرة

انتاب الأوساط التركية والعالمية،غضب عارم عقب وفاة المحامية إبرو تيمتك في سجن تركيا، بعد إضرابها عن الطعام للمطالبة بمحاكمة عادلة.





وأعرب الاتحاد الأوروبي عن حزنه الشديد لوفاة المحامية التركية تيمتك في سجنها، وفقًا لـ"االعربية".





ودعا الاتحاد الأوروبي أنقرة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان ودولة القانون في البلاد، مؤكدا أن هذا الأمر هو جوهر إكمال العلاقة مع تركيا.





وكانت شركة "قانون الشعب" للمحاماة قالت إن المحامية التركية إبرو تيمتك أضربت عن الطعام منذ 238 يوما بعد إدانتها العام الماضي بتهمة الانتماء لـ"منظمة إرهابية"، توفيت، أمس الخميس، في مستشفى في إسطنبول.





وأضافت الشركة أن إبرو تيمتك أضربت عن الطعام للمطالبة بمحاكمة عادلة، لكنها توفيت بعد أن توقف قلبها.





وقالت منظمات دولية لحقوق المحامين إن تيمتك، المحكوم عليها بالسجن أكثر من 13 عاما، وزميلها أيتاج أونسال دخلا في إضراب عن الطعام في أبريل لدعم مطلبهما بمحاكمات عادلة وتطبيق العدالة في تركيا.