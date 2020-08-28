الهوسيب والهركاك.. فرقة الشلاتين تتألق بعروضها في ثقافة البحر الأحمر

تتعدد الأنشطة الثقافية والفنية التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة البحر الأحمر، حيث أقام قصر ثقافة الشلاتين عرض فنى لفرقة الشلاتين للفنون التلقائية التى قدمت فقرات من الهوسيب ورقصة الهركاك ورقصة الفرح.
كما أقام قصر ثقافة ابو رماد ورشة حكي للاطفال من قصص الحيوان في القرآن الكريم بعنوان "كلب أهل الكهف" أعدها وقدمها محمد رمضان متحدثا عن قصة أهل الكهف وكلبهم والتي تعد من أشهر قصص القرآن الكريم حيث لها العديد من العبر والمواعظ والحكم الجميلة فهي تحكي عن قصة الفتية الذين آمنوا بالله عز وجل وفروا من بلدهم خوفا من بطش الحاكم الظالم ومرافقة الكلب لهم وحراستهم في الكهف ووفائه لهم.
قدم بيت ثقافة القصير فقرة غناء وعزف على الأورج ضمن برنامج تنشيط السياحة حيث قدم الفنان محمد الرحلاوى أغنية "سألونى الناس، يا أهل الحرم وعزف على الاورج الفنان علاء منصور، بينما أقام بيت ثقافة الحمراوين أمسية شعرية أونلاين تضمنت عدة قصائد شعرية منها "الخالة انعام" قامت بتقديمها سهير ابراهيم.