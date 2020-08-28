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ثقافة

الهوسيب والهركاك.. فرقة الشلاتين تتألق بعروضها في ثقافة البحر الأحمر

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 12:57 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
تتعدد الأنشطة الثقافية والفنية التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة البحر الأحمر، حيث أقام قصر ثقافة الشلاتين عرض فنى لفرقة الشلاتين للفنون التلقائية التى قدمت فقرات من الهوسيب ورقصة الهركاك ورقصة الفرح.

كما أقام قصر ثقافة ابو رماد ورشة حكي للاطفال من قصص الحيوان في القرآن الكريم بعنوان "كلب أهل الكهف" أعدها وقدمها محمد رمضان متحدثا عن قصة أهل الكهف وكلبهم والتي تعد من أشهر قصص القرآن الكريم حيث لها العديد من العبر والمواعظ والحكم الجميلة فهي تحكي عن قصة الفتية الذين آمنوا بالله عز وجل وفروا من بلدهم خوفا من بطش الحاكم الظالم ومرافقة الكلب لهم وحراستهم في الكهف ووفائه لهم.

قدم بيت ثقافة القصير فقرة غناء وعزف على الأورج ضمن برنامج تنشيط السياحة حيث قدم الفنان محمد الرحلاوى أغنية "سألونى الناس، يا أهل الحرم وعزف على الاورج الفنان علاء منصور، بينما أقام بيت ثقافة الحمراوين  أمسية شعرية أونلاين تضمنت عدة قصائد شعرية منها "الخالة انعام" قامت بتقديمها  سهير ابراهيم.
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