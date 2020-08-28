الهوسيب والهركاك.. فرقة الشلاتين تتألق بعروضها في ثقافة البحر الأحمر

تتعدد الأنشطة الثقافية والفنية التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة البحر الأحمر، حيث أقام قصر ثقافة الشلاتين عرض فنى لفرقة الشلاتين للفنون التلقائية التى قدمت فقرات من الهوسيب ورقصة الهركاك ورقصة الفرح.





كما أقام قصر ثقافة ابو رماد ورشة حكي للاطفال من قصص الحيوان في القرآن الكريم بعنوان "كلب أهل الكهف" أعدها وقدمها محمد رمضان متحدثا عن قصة أهل الكهف وكلبهم والتي تعد من أشهر قصص القرآن الكريم حيث لها العديد من العبر والمواعظ والحكم الجميلة فهي تحكي عن قصة الفتية الذين آمنوا بالله عز وجل وفروا من بلدهم خوفا من بطش الحاكم الظالم ومرافقة الكلب لهم وحراستهم في الكهف ووفائه لهم.



