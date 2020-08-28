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محافظات

تنفيذ 3697 قرار إزالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بـ الغربية

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 02:35 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أحمد على

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم أن حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي أسفرت عن إزالة 3697 تعديًا منذ بدء التنفيذ في 16 مارس وحتى 27/ 8 /  2020

وكشف محافظ الغربية أنه تم إزالة 896 مخالفه تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 46 فدان و20 قيراط و7 أسهم.

وأشار رحمي إلى إزالة 790مخالفة بناء بمساحة 97 ألف و457 مِتْرًا، بالإضافة إلى إزالة 2011 تعديًا على أراضي أملاك الدولة بمساحة 339 ألف و478 متر مربع.

وأكد الدكتور طارق رحمي أنه لا تهاون مع أية مخالفات وسوف يتم إزالتها فورا وتطبيق القانون بكل حزم .

وشدد المحافظ على استمرار تنفيذ حملات الإزالة بمختلف المراكز والمدن على مستوى المحافظة للقضاء علي تعديات أو مخالفات البناء واتخاذ الإجراء القانونية ضد المخالفين .

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