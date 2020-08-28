كارثة صحية.. الرجال أكثر عرضة لهذا النوع من السرطان

تشير تقارير جمعية السرطان الأمريكية إلى وجود 81.400 حالة إصابة جديدة بسرطان المثانة كل عام، وتم تشخيص حوالي 62100 حالة عند الرجال و 19300 عند النساء.
ويميل سرطان المثانة إلى التشخيص في مراحل لاحقة عند الرجال اكثر من النساء ، ويقول الخبراء إن التشخيص الخاطئ في المراحل المبكرة ونقص الوصول إلى الرعاية الصحية تساهم في انتشار المرض.
يعد العلاج الكيميائي سواء مع الجراحة أو بدونها يعتبر علاجًا من الدرجة الأولى لسرطان المثانة أو سرطان الظهارة البولية . ويتلقى بعض الأشخاص أيضًا العلاج المناعي ، والذي يستخدم جهاز المناعة الخاص بهم لمحاربة الخلايا السرطانية
ويميل سرطان المثانة إلى التشخيص في مراحل لاحقة عند الرجال اكثر من النساء ، ويقول الخبراء إن التشخيص الخاطئ في المراحل المبكرة ونقص الوصول إلى الرعاية الصحية تساهم في انتشار المرض.
يعد العلاج الكيميائي سواء مع الجراحة أو بدونها يعتبر علاجًا من الدرجة الأولى لسرطان المثانة أو سرطان الظهارة البولية . ويتلقى بعض الأشخاص أيضًا العلاج المناعي ، والذي يستخدم جهاز المناعة الخاص بهم لمحاربة الخلايا السرطانية
وعندما ينتشر سرطان المثانة أو يتطور ، والمعروف باسم سرطان الظهارة البولية النقيلي (MUC) ، تصبح هذه العلاجات التقليدية أقل فعالية ، و أكثر صعوبة.