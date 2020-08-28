AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رغم وقف المساعدات الأمريكية.. إثيوبيا: لن نتراجع عن استكمال بناء سد النهضة

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 05:03 م
سد النهضة
سد النهضة
Advertisements
قسم الخارجي
زعمت إثيوبيا أن مشروع سد النهضة يساهم بشكل كبير في التكامل الاقتصادي الأفريقي وأنه مشروع لا رجعة فيه، حيث يوضح دبلوماسيها أن مصر والسودان ستستفيدان من التدفق السلس للمياه ويجنبهما من ترسب الطمي.

ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية عن سفير إثيوبيا لدى جنوب إفريقيا شيفيراو تيكلماريم قوله إن إعادة مفاوضات سد النهضة من واشنطن إلى الاتحاد الأفريقي كمشروع أفريقي يعد إنجازا تاريخيا بحد ذاته.

اقرأ أيضا:

وادعى السفير أن شروع سد النهضة يفيد الإثيوبيين والأفارقة والمجتمع الدولي أيضا، موضحا أن إثيوبيا تواصل اتباع المبادئ الدولية للاستخدام العادل والمعقول للموارد الطبيعية المشتركة بيننا وبين الدول المجاورة.

وواصل المسؤول ادعاءاته معتبرا أنه "لا يوجد أي سبب منطقي لمصر لتسييس أو تصعيد المفاوضات وعرقلتها".

وتابع: "نحن نقوم بهذا المشروع لتلبية احتياجاتنا الأساسية.. وهي الحاجة الأساسية للكهرباء والتنمية، لذلك عندما نقوم بتلبية الاحتياجات الأساسية لشعبنا، ينبغي على مصر أن تتعاون معنا وليس عكس ذلك".

من جانبها، قالت السفيرة الإثيوبية لدى أوغندا، ألمسهاي مسرت، إن بناء سد النهضة تحول للمنطقة والقارة الإفريقية.

وأوضحت أن بناء سد النهضة أمر لا رجعة فيه، وسوف يغير الوضع التاريخي والقانوني الراهن، وكذلك الروايات الإعلامية التي تضعها دول المصب، في الوقت الحاضر.

ووصفت الدبلوماسية الإثيوبية ملء خزان سد النهضة بأنه "إنجاز رائع لكل من إثيوبيا وجميع دول حوض النيل".

كانت صحيفة "فورين بوليسي" كشفت عن موافقة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على وقف لمساعدات الخارجية لإثيوبيا، أي ما يصل إلى ما يقرب من 130 مليون دولار، وهو ما قد يؤدي إلى مزيد من التوتر في الملف.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ديسالين يستفز مصر: سد النهضة يتغلب على المظالم ضد حقوق الشعب الإثيوبي

بين السماء والأرض.. أخطار جيولوجية ومناخية جسيمة تهدد بانهيار سد النهضة.. عيوب التصميم تضعف هيكله.. وإثيوبيا تواصل التعنت في المفاوضات

إثيوبيا: وافقنا على تأجيل مفاوضات سد النهضة لأسبوع بناء على طلب السودان

فورين بوليسي تؤكد تجميد جزء من المساعدات الأمريكية بسبب إفسادها مفاوضات سد النهضة.. أفريكا انتليجنس: أديس أبابا تتمنى خسارة ترامب في الانتخابات الرئاسية لتماطل في توقيع اتفاق ملزم.. وقطر تدعم آبي أحمد

ترشيحاتنا

بفستان محتشم.. ابنة خالد صالح تخطف الأنظار في عقد قرانها

بشرى سارة لطلاب المرحلة الثانية.. توقعات بأماكن شاغرة بكليات القمة

لتهدئة الشارع الرياضي.. مجدي عبد الغني يطالب بإغلاق قناتي الأهلي والزمالك

الصحة تنفي انتقال عدوى الفيروسات أثناء التبرع بالدم في المستشفيات الحكومية

راكب رفض جلوسها بجواره.. إسرائيلية تستعد لمقاضاة شركة طيران

أخطر قيادات الإرهاب.. سر فشل هروب الإخوانى محمود عزت من مصر..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور صادمة.. دجاجة تتسبب في اصطدام سيارة بمنزل ونقل شخصين للمستشفى بجنوب إفريقيا

فوائد ركوب الدراجات للصحة.. تفاصيل

بالمايوه.. سلمى أبو ضيف تستعرض جمالها على إنستجرام.. شاهد