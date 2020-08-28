رغم وقف المساعدات الأمريكية.. إثيوبيا: لن نتراجع عن استكمال بناء سد النهضة

زعمت إثيوبيا أن مشروع سد النهضة يساهم بشكل كبير في التكامل الاقتصادي الأفريقي وأنه مشروع لا رجعة فيه، حيث يوضح دبلوماسيها أن مصر والسودان ستستفيدان من التدفق السلس للمياه ويجنبهما من ترسب الطمي.





ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية عن سفير إثيوبيا لدى جنوب إفريقيا شيفيراو تيكلماريم قوله إن إعادة مفاوضات سد النهضة من واشنطن إلى الاتحاد الأفريقي كمشروع أفريقي يعد إنجازا تاريخيا بحد ذاته.





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وادعى السفير أن شروع سد النهضة يفيد الإثيوبيين والأفارقة والمجتمع الدولي أيضا، موضحا أن إثيوبيا تواصل اتباع المبادئ الدولية للاستخدام العادل والمعقول للموارد الطبيعية المشتركة بيننا وبين الدول المجاورة.





وواصل المسؤول ادعاءاته معتبرا أنه "لا يوجد أي سبب منطقي لمصر لتسييس أو تصعيد المفاوضات وعرقلتها".





وتابع: "نحن نقوم بهذا المشروع لتلبية احتياجاتنا الأساسية.. وهي الحاجة الأساسية للكهرباء والتنمية، لذلك عندما نقوم بتلبية الاحتياجات الأساسية لشعبنا، ينبغي على مصر أن تتعاون معنا وليس عكس ذلك".





من جانبها، قالت السفيرة الإثيوبية لدى أوغندا، ألمسهاي مسرت، إن بناء سد النهضة تحول للمنطقة والقارة الإفريقية.





وأوضحت أن بناء سد النهضة أمر لا رجعة فيه، وسوف يغير الوضع التاريخي والقانوني الراهن، وكذلك الروايات الإعلامية التي تضعها دول المصب، في الوقت الحاضر.





ووصفت الدبلوماسية الإثيوبية ملء خزان سد النهضة بأنه "إنجاز رائع لكل من إثيوبيا وجميع دول حوض النيل".



