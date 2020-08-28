عربية النواب: القبض على القيادى محمود عزت ضربة النهاية لسقوط الإرهابية

أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب بنجاح الاجهزة الأمنية فى القبض على القيادى الاخوانى الارهابى الهارب محمود عزت القائم باعمال المرشد العام لجماعة الاخوان الارهابية مؤكدا ان القبض على محمود عزت هو ضربة النهاية لسقوط جماعة الاخوان الارهابية باعتباره الرأس المخططة والمدبرة لجميع الاعمال الارهابية والاجرامية التى قامت بها هذه الجماعة الارهابية.





وقال " أباظة " فى بيان له اصدره اليوم ان القبض على محمود عزت أصاب جماعة الاخوان الارهابية داخل مصر وخارجها بالهوس والجنون لانهم فوجئوا بعد أكثر من 6 سنوات من عملياتهم الارهابية باعتمادهم على الارهابى الخطير محمود عزت بعد ان تم القبض عليه ونزل الخير عليهم كالصاعقة بعد تصورهم بان الاجهزة الأمنية صدقتهم بان محمود عزت هارب خارج مصر ولكن تناسوا ان الاجهزة الأمنية الوطنية تقف لهم بالمرصاد.





وأعتبر النائب أحمد فؤاد أباظة ان القبض على محمود عزت بمثابة أكبر هزيمة للتنظيم الدولى للإخوان خاصة ان محمود عزت كان العقل المدبر لكل الجرائم التى قام بها تنظيم الإخوان عقب القبض على الارهابى المرشد العام لجماعة الاخوان الارهابية محمد بديع مؤكدا ان نجاح قوات الأمن فى القبض على محمود عزت اربك جميع حسابات جماعة الإخوان الارهابية داخل مصر وخارجها واصبحت حائرة ومفزوعة كما أعتبر النائب أحمد فؤاد أباظة سقوط محمود عزت بمثابة صفعة قوية على وجوه الانظمة والدول التى تأوى وتشجع وتسلح وتمول الارهاب والارهابيين وفى مقدمتها كل من نظامى قطر وتركيا.





ووجه تحية قلبية للواء محمود توفيق وزير الداخلية ولجميع الاجهزة الأمنية بصفة عامة وجهاز الامن الوطنى بصفة خاصة على هذا الانتصار الكبير ونحاحهم فى القبض على هذا الارهابى الخطير وكانت الأجهزة الأمنية قد القبض على القيادى الإخوانى الهارب محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام للإخوان مختبئا بإحدى الشقق السكنية بالتجمع الخامس.





وأصدرت وزارة الداخلية بيانا صباح اليوم قالت فيه إنه استمرار لجهودها في التصدي للمخططات العدائية التي تستهدف تقويض دعائم الأمن والاستقرار والنيل من مقدرات البلاد ورصد تحركات القيادات الإخوانية الهاربة التى تتولى إدارة التنظيم الإخوانى على المستويين الداخلى والخارجى فقد وردت معلومات لقطاع الأمن الوطنى باتخاذ القيادى الإخوانى الهارب السيد محمود عزت القائم بأعمال المرشد العالم للإخوان ومسئول التنظيم الدولى للجماعة الإرهابية من إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة مؤخرا وكرا لاختبائه على الرغم من الشائعات التى دأبت قيادات التنظيم الترويج لها بتواجده خارج البلاد بهدف تضليل أجهزة الأمن.





وقال بيان الداخلية إنه عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا تم مداهمة الشقة وضبط الإخوانى، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور على العديد من أجهزة الحاسب الآلى والهواتف المحمولة التى تحتوى على البرامج المشفرة لتأمين تواصلاته وإدارته لقيادات وأعضاء التنظيم داخل وخارج البلاد، فضلا عن بعض