سد النهضة أولى مهامه.. إثيوبيا تعين سفيرا جديدا في القاهرة

قدم السفير الإثيوبي الجديد لدى القاهرة، ماركوس تيكلي، نسخة من أوراق إعتماده إلى السفير أبوبكر حفني مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية، بحسب ما أفادت وزارة الخارجية الإثيوبية.





وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية "إينا"، فأن السفير ماركوس أكد أنه خلال إقامته في مصر سيعمل علي تعزيز العلاقات بين الشعبين الشقيقين، وذلك من خلال التعاون في المجالات الإجتماعية والسياسية والاقتصادية، فضلا عن تحسين العلاقات المستمرة بين البلدين على مر التاريخ.





وأضاف ماركوس أنه سيبذل قصارى جهده لإنجاح المفاوضات. الجارية بين إثيوبيا والسودان ومصر بشأن سد النهضة الإثيوبي، وعلى التقدم الذي أحرز في المفاوضات.





ونقلت عن السفير أبوبكر حفني، مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية، قوله إن مصر تولي اهتماما كبيرا لعلاقتها مع اثيوبيا لان البلدين يربطهما تاريخ عريق متمثلا في نهر النيل .





وأضاف أن "الحكومة المصرية تؤمن أن تنمية إثيوبيا هي تنمية للجميع ومصر مهتمة بتعزيز علاقتها في مختلف القطاعات مع إثيوبيا".





ولفتت الوكالة إلى أن السفير ماركوس سيكون أيضا سفيرا فوق العادة ومفوضا لدى ليبيا.