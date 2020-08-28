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أخبار العالم

ارتفاع تاريخي لمنسوب النيل في السودان.. والمياه تغمر أبرز معالم الخرطوم.. شاهد

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 08:31 م
ارتفاع منسوب النيل
ارتفاع منسوب النيل في السودان
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قسم الخارجي
غمرت مياه فيضان النيل "مسجد النيلين" أبرز المعالم التاريخية بمدينة أم درمان كبرى مدن العاصمة السودانية الخرطوم.

وفي حادثة هي الأولى من نوعها، أظهرت الصور غرق  ساحة المسجد وبعض المرافق المحيطة به في المياه.

كما تبين لقطات تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السودان المياه تغمر  مسجد حي السلام بمدينة العيلفون.

وكانت مياه الفيضانات غمرت عدة أحياء بمدن الخرطوم وأسفرت عن خسائر مادية فادحة.

من جانبها، أعلنت وزارة الرى والموارد المائية في السودان وصول نهر النيل، الجمعة، إلى مناسيب غير مسبوقة وصلت إلى 17.44متر مقارنة بعام 1946 الذي لم يتجاوز 17,10متر وفيضان عام 1988 الذي وصل إلى 17 مترا فقط.

وأكدت الوزارة بلوغ محطة الخرطوم ١٧.٤٥ مترا متجاوزا أعلى رقم مسجل ١٧.٢٦ مترا بـ ١٩ سم، وتوقعت أن ترتفع المناسيب غدا السبت الى ١٧.٤٧ مترا.
ارتفاع تاريخي لمنسوب النيل في السودان.. والمياه تغمر أبرز معالم الخرطوم.. شاهد
ارتفاع تاريخي لمنسوب النيل في السودان.. والمياه تغمر أبرز معالم الخرطوم.. شاهد
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