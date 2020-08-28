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محافظات

قطع المياه عن قرى الساحل الشمالى "يوم ونصف"

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 09:18 م
قطع المياه عن قري
قطع المياه عن قري الساحل الشمالى لمدة يوم ونصف
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ايمن محمود
أكد المهندس ابراهيم خالد رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، علي قطع المياه عن القرى السياحية في الساحل الشمالي، من الكيلو 61 حتى الكيلو 79 ومدينة الحمام بسبب أعمال نقل خطوط المياه.


واضاف انه من المقرر ان يستمر قطع المياه لمدة يوم ونصف اليوم بدء من يوم  الاثنين القادم الساعة الثامنة صباحا وحتى منتصف يوم الثلاثاء لمدة 36 ساعة .




وكشف ان سبب قطع المياه عن قرى الساحل الشمالى ومدينة الحمام  بسبب قيام الشركة بنقل خطوط المياه على الطريق الدولى بالساحل الشمالي.


واشار الي انه تم التنبيه على المواطنين بمدينة الحمام والقرى السياحية بضرورة تخزين احتياجاتهم من المياه قبل بدء فترة  انقطاع المياه، لافتا الي انه تم تجهيز المعدات والمهمات اللازمة  لسرعة انهاء الاعمال فى موعدها المحدد.


واوضح انه تم توفير احتياجات المبانى الحكومية من مستشفيات واقسام الشرطة ونقاط الاسعاف والمصالح الحكومية من المياه عن طريق سيارات الشركة مع  تلقى الشركة اى بلاغات على الخط الساخن عن اى شكاوى.
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