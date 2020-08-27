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محافظات

بتخفيض 30%.. محافظ مطروح يفتتح المعرض اللوجستى لبيع الخضار والفاكهة

الخميس 27/أغسطس/2020 - 04:39 م
صدى البلد
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ايمن محمود

إفتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الخميس ، المعرض اللوجيستى2 بمنطقة علم الروم بمدينة مرسى مطروح لبيع الخضار والفاكهة واللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين بنسبة  30% بحضور وجيه عبد الرازق رئيس مدينة مرسي مطروح. 

وأوضح المهندس السيد أبو اليزيد وكيل وزارة التموين بمطروح أن المعرض مقام على مساحة 500م2 ، بهدف توفير السلع للمواطنين بالشكل اللائق وبجودة عالية وبأسعار مخفضة للتخفيف من أعبائهم .


وجه محافظ محافظ مطروح  بعرض قائمة الاسعار  على كل منتج ، مع الحفاظ علي  المظهر اللائق ليناسب الطبيعة السياحية للمحافظة.

وأشاد باعمال التنظيم للمعرض، وما وجده من اقبال كبير للمواطنين على المعرض لشراء المنتجات من الخضار والفاكهة واللحوم ، مع التشديد على عرض الاسعار يوميا عليه ومتابعتها من خلال مراقب من المحافظة ومديرية التموين لمتابعة الالتزام بالاسعار وجودة المنتج  للمواطنين .

وشدد محافظ مطروح على تكثيف جهود النظافة  طوال اليوم بالمعرض  و رش الارضيات ، مع دراسة مقترح لإقامة معرض لوجيستى ثالث باحدى المناطق ذات الكثافة السكانية العالية بمدينة مرسى مطروح لخدمة أكبر عد من المواطنين وتيسير الوصول اليه.

بينما أشاد الاهالى خلال اقبالهم على  الشراء من المعرض بما وجدوه من جودة للمنتجات الطازجة ، وتيسير الوصول اليها  بدلا من الانتقال الى وسط المدينة ، وباسعار مخفضة مما يخفف عنهم.
بتخفيض 30%.. محافظ مطروح يفتتح المعرض اللوجستى لبيع الخضار والفاكهة
بتخفيض 30%.. محافظ مطروح يفتتح المعرض اللوجستى لبيع الخضار والفاكهة
بتخفيض 30%.. محافظ مطروح يفتتح المعرض اللوجستى لبيع الخضار والفاكهة
بتخفيض 30%.. محافظ مطروح يفتتح المعرض اللوجستى لبيع الخضار والفاكهة
بتخفيض 30%.. محافظ مطروح يفتتح المعرض اللوجستى لبيع الخضار والفاكهة
بتخفيض 30%.. محافظ مطروح يفتتح المعرض اللوجستى لبيع الخضار والفاكهة
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