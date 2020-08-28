الإفتاء: الزوج والزوجة لم يعودا يفهمان قدسية الحياة الزوجية.. فيديو





وأكد علام خلال حواره مع برنامج "نظرة" المذاع عبر "صدى البلد"، تقديم الاعلامى حمدى رزق، عند قراءة الـ 120 ألف فتوى نجد أن بعضها مرتبط بوقائع معينة في زمن معين، معقبا:" هذه الفتاوى تظل حبيسة هذه الوقائع".





وأشار مفتى الديار المصرية، إلى إمكانية قراءة المجتمع بشكل مستمر من خلال أرشيف دار الإفتاء.





وأوضح الدكتور شوقى علام، أن أكثر القضايا التى تعرض على دار الإفتاء، قضايا الأحوال الشخصية وخاصة الطلاق.





ولفت مفتي الديار المصرية،إلى ان الزوج والزوجه لم يعودا يفهمان قدسية الحياة الزوجية، مؤكدا أن دار الإفتاء أخذت على عاتقها مسألة حماية الأسرة.





قال الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، إن أرشيف دار الإفتاء به 120 ألف فتوى مسجلة كتابة منذ عام 1895 وحتى عام 2020.