لطلاب تنسيق المرحلة الأولى.. ترقبوا النتائج عبر هذا الرابط

يترقب طلاب الثانوية العامة 2020 ظهور نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق، من خلال موقع التنسيق، حيث أكدت الوزارة ظهورها خلال ثلاثة أيام من انتهاء المرحلة.









وبلغ عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات 149.500 ألف طالب وطالبة للعام الجامعي 2020/2021.









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وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أي شكاوى، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة.









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كما أوضح السيد عطا أنه تم فتح معامل التنسيق بالجامعات الحكومية اعتبارا من صباح السبت الموافق 22 أغسطس الجاري، وعلى الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبى (الكمامة)، حيث لن يسمح لأى طالب بالدخول دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.







