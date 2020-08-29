AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

لطلاب تنسيق المرحلة الأولى.. ترقبوا النتائج عبر هذا الرابط

السبت 29/أغسطس/2020 - 09:59 ص
تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات
Advertisements
نهلة الشربيني
يترقب طلاب الثانوية العامة 2020 ظهور نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق، من خلال موقع التنسيق، حيث أكدت الوزارة ظهورها خلال ثلاثة أيام من انتهاء المرحلة.


وبلغ عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات 149.500 ألف طالب وطالبة للعام الجامعي 2020/2021.


اقرأ أيضا:


وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أي شكاوى، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة.


اقرأ أيضا:


كما أوضح السيد عطا أنه تم فتح معامل التنسيق بالجامعات الحكومية اعتبارا من صباح السبت الموافق 22 أغسطس الجاري، وعلى الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبى (الكمامة)، حيث لن يسمح لأى طالب بالدخول دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.


جدير بالذكر أن تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بدأ صباح السبت الموافق 22 أغسطس الجاري، واستمر حتى الساعة السابعة من مساء يوم الخميس الموافق 27 أغسطس الجاري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التعليم العالي: 15 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الأولى للعام الجامعي 2020/ 2021

التعليم العالي: 80 ألف طالب سجلوا في تنسيق المرحلة الأولى 2020 حتى الآن

التعليم العالي: 120 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الأولى للعام الجامعي 2020/2021

التعليم العالي: 137 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الأولى

ينتهى مساء اليوم .. 147 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الأولى

رغم تسجيل 147 ألف طالب بالمرحلة الأولى.. التظلمات تجبر التعليم العالي على مد فترة تنسيق المرحلة الأولى للغد

ترشيحاتنا

لا تصدر من "عيل" صغير.. هشام يكن: تصريحات فاروق جعفر هدفها إرضاء شخص بعينه

أخبار الرياضة.. الدوري الإسباني في خطر بعد رحيل ميسي ورونالدو.. موقف ساسي من التجديد للزمالك.. وهشام يكن يهاجم فاروق جعفر

21 فائدة علاجية لـ البابونج .. تعرف عليها

سعر الذهب في مصر اليوم

بعد استقالة شينزو آبي.. محمد بن زايد: ساهم لجعل العالم أكثر أمانًا وازدهارًا

أسعار الذهب فى الأسواق اليوم السبت 29-8-2020.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد جولة السيسي.. أسعار أهم 7 سيارات عالمية تعمل بالغاز الطبيعي في السوق المصري| فيديو وصور

رسميا.. هيونداي النترا 2021 hyundai elantra الشكل الجديد في مصر.. صور

بسبب الأخبار المزيفة.. يوتيوبر شهير ينتقم من وسائل الإعلام بخدعة جهنمية.. فيديو