AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

متعرفش حاجة عن الكورة ولا التحليل.. رد نارى من الفنان سعد الصغير علي مدحت العدل.. فيديو

السبت 29/أغسطس/2020 - 01:09 ص
سعد الصغير
سعد الصغير
Advertisements
ميرنا محمود
نشر سعد الصغير فيديو جديد ردا فية على الكاتب مدحت العدل، وجاء ذلك بعد أن تنمر عليه باعتباره واحدا من مشجعي النادي الأهلي. 

وقال سعد الصغير : عيب لما دكتور يتكلم كدا و يتنمر علي الغلابة  ، وهل الغلابة مينفعش يشجعوا كورة زي الناس الطبيعية ، بتعايرني عشان غلبان، انا راجل بسيط و تعليمي علي قدي اه بس أبويا علمني احسن من إللى خد شهادة وبقا دكتور وبيخبط في الغلابة.

وأضاف: انت متفهم حاجة في الكورة ولا الاهلي و اخرك لعيبة الزمالك و ياريت تبعد عن تحليل في الكورة، نصف فرقة الزمالك عملهم افراحهم وعمري مغلط فيهم وبيحبوني. 

اقر ايضا : 

وشن عدد من رواد السوشيال ميديا هجومًا على مدحت العدل، بعد سلسلة من تغريداته التي هاجم فيها النادي الأهلي ومشجعيه، الذي وصفهم بأنهم طبقة من العوام في مصر، وأن مشجعي ناديه (الزمالك) هم صفوة من المثقفين والمفكرين في المجتمع. 


وامتد هجوم مدحت العدل، على جمهور الأهلي بأنه قام بالسخرية من سعد الصغير، واعتبره أنه رمز لمشجعي الأهلي، ساخرًا من بساطة تفكيره، وقلة وثقافته ومعرفته. 

وقال مدحت العدل، في تغريدته المثيرة للجدل: «الجمهور اللي منه نجيب محفوظ وأحمد زويل ومجدي يعقوب ومثقفي وفناني مصر مش حيعرفوا فاوست وصاحب أغنية ( بأحبك ياحمار) سعد الصغير مشجع أحد الأندية العربية حيعرفه .. يا أمة ضحكت من جهلها الأمم». 

ورد مدحت العدل، على حالة الهجوم، بتغريدة مؤخرًا، كتب فيها: «أنا أرد علي تغريدة تتهم جمهور الزمالك بالجهل فقارنت مقارنة معروفة ..لا أتهمت ولا تنمرت ولا قلت علي أحد ما ليس فيه ..وهل من يتنمر علي شيكا لمدة ٢٠ عامًا بسفالة منقطعة النظير وعنصرية وقحة يتهم أحدًا بالتنمر لمجرد سرد وقائع أم تغطية علي فشل وهزيمة ؟».
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الدنيا من غيرك مالهاش طعم.. سعد الصغير يتذكر والدته بكلمات مؤثرة

سعد الصغير يشارك جمهوره صورة جديدة له عبر إنستجرام

بالزي السعودي.. سعد الصغير يروج لعمله القادم

ممكن تضحك لو سمحت في الصورة هنا.. سعد الصغير يشوق جمهوره بـ فوتوسيشن جديد له

الموضوع كبير .. سعد الصغير يشوق جمهوره لعمل جديد قادم

وفاة شويكار.. سعد الصغير: ألهم الله أهلها وجمهورها الصبر والسلوان‬

ترشيحاتنا

برفقة عشرات القطط والخادمة فتحية.. كيف عاش محمد نجيب سنواته الأخيرة

محدش ياكل أكل مكشوف في الشارع.. هاني الناظر يحذر: كورونا يصيب الجهاز الهضمي حاليا.. فيديو

40 جنيه للشقة و20 ألف للفنادق| كل ما تريد معرفته عن رسوم النظافة الجديدة

الرئيس الفرنسي: تركيا لا تحترم إلا أفعال الخطوط الحمراء

السويسي: القبض على محمود عزت ضربة موجعة للجماعة الإرهابية..فيديو

اعتذر.. أول تعليق من مدحت العدل بعد واقعة التنمر على سعد الصغير

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تجنبها.. طبيب أسنان يحذر من الآثار السلبية للكمامة على صحة الفم

بقميص أبيض.. شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل بأنوثتها

بعد قرار التخلي عن الحياة الملكية.. شبيه الأمير هاري في ورطة لهذا السبب