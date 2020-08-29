AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

صديقي .. فيفي عبدة تنشر فيديو كوميدي برفقة قرد

السبت 29/أغسطس/2020 - 03:01 ص
فيفي عبدة
فيفي عبدة
Advertisements
ميرنا محمود
نشرت النجمة فيفى عبده فيديو جديدًا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور "إنستجرام".

وظهرت فيفى  بفيديو كوميدي وهي تمازح حيوان القرد ‏

وكتبت معلقة: "والله العظيم انه صديقي ده طلع من الساحل الشمالي بحبكم والمثل بيقول القرد في عين امه غزال لاف ‏لاف 

واعتادت فيفي عبده على الظهور بوصلات رقص من منزلها لتحارب الملل والروتين نتيجة العزل المنزلي بسبب انتشار فيروس كورونا الذي أصبح وباءً عالميًا.


اقرأ أيضًا:
 
يُذكر أن أحدث أعمال فيفي عبده مسلسل "مملكة الغجر" الذي قامت ببطولته مع كل من حورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبد المنعم، ومحمد حمزة، وغيرهم من النجوم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بوصلة رقص مستمرة.. فيفي عبده تشعل إنستجرام

على البحر فيفي عبده تتألق باطلالة شبابية من العطلة الصيفية

وصلة رقص مستمرة... فيفي عبدة تشعل انستجرام

من الساحل الشمالي.. فيفي عبده تطرح أسئلة جدلية على جمهورها.. فيديو

ليه الراجل بيبص بره.. فيفي عبدة تشوق جمهورها للحلقة القادمة من "صالون فيفي".. فيديو

على أنغام يا طيب القلب.. شاهد وصلة رقص لـ فيفي عبده عبر انستجرام

ترشيحاتنا

لماذا سُمي محمود عزت بالناب الأزرق.. خبير أمن جنائي يجيب

بعد وعكة صحية.. خال محمد صلاح يطمئن الجمهور على صحة والد نجم مصر

أكد على موعد حفلته بتونس.. عمر كمال يواصل تحدى هاني شاكر

بالأخضر المشجر.. ياسمين صبري تبرز أنوثتها بإطلالة ناعمة

الإنسان مهما نجح ضعيف.. بسمة وهبة تنشر لحظاتها الصعبة قبل تحضيرها لعملية بدون بنج.. فيديو

بيراميدز يعقد جلسة مع وكيل فرجاني ساسي للتفاوض حول توقيعه في الشتاء.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قميص أبيض وقطتين.. منى ممدوح تثير الجدل بإطلالة جريئة

بعد تحدثها إلى رجل غريب.. العثور على جثة طفلة مصابة بالتوحد عارية في الغابة

ثمنه 8 ملايين جنيه.. بيع أغلى خروف في العالم بسعر خيالي| صور