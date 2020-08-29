صديقي .. فيفي عبدة تنشر فيديو كوميدي برفقة قرد

وكتبت معلقة: "والله العظيم انه صديقي ده طلع من الساحل الشمالي بحبكم والمثل بيقول القرد في عين امه غزال لاف ‏لاف

واعتادت فيفي عبده على الظهور بوصلات رقص من منزلها لتحارب الملل والروتين نتيجة العزل المنزلي بسبب انتشار فيروس كورونا الذي أصبح وباءً عالميًا.

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يُذكر أن أحدث أعمال فيفي عبده مسلسل "مملكة الغجر" الذي قامت ببطولته مع كل من حورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبد المنعم، ومحمد حمزة، وغيرهم من النجوم.