ارتفاع جماعي.. تعرف علي جلسة نهاية الاسبوع في البورصة المصرية

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة أول أمس الخميس، آخر جلسات الأسبوع على ارتفاع جماعي للمؤشرات .





وقالت حنان رمسيس خبير اسواق المال بالبورصة المصرية في جلسة نهاية الاسبوع اول امس كان في ارتفاع في جميع المؤشرات وكان اداء المؤشرات الفرعية افضل من اداء المؤشر الرئيسي للبورصة حيث ارتفع المؤشر 70 بنسبة 4.6٪ وهذا يدل علي ان الاستثمار في البورصة من افضل الاستثمارات الحالية.





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واضافة رمسيس المؤشر الرئيسيي للبورصة كان مرتبط بالبنك التجاري الدولي ولكن اختلفت الرؤية علي بعض الاسهم الاخري الذي ادائها جيد مثل اسهم شركات الدفع الالكتروني.





واشارت رمسيس ان نتوقع في الفترة القادمة انتعاش قطاع العقارات وقطاع الاتصالات وقطاع الخدمات المالية.





موضحة ان يوجد قوة شرائية جيدة للجنيه المصري مقابل الدولار ومن المتوقع في الفترة القادمة مزيد من الانخفاضات للدولار مقابل الجنيه