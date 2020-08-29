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مرأة

بدون مكياج.. منة حسين فهمي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

السبت 29/أغسطس/2020 - 08:15 ص
منة حسين فهمي
منة حسين فهمي
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هاجر هانئ
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، صورة جديدة لـ منة ابنة الفنان حسين فهمي برفقة والدها وزوجته أثناء استمتاعهم بالإجازة الصيفية.

تألقت منة حسين فهمي في الصور بإطلالة جذابة، حيث ارتدت فستانا طويلا ذا كمين مكشوفين باللون الأسود، وتميز  الفستان بشق من الجانب كشف عن ساقها.

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واتسم التصميم بأنه كشف عن قوامها الرشيق والمثالي، وانتعلت منة حسين فهمي حذاء صيفيا مسطحا باللون الفوشيا، وتزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة والجذابة.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت منة حسين فهمي، على خصلات شعرها الانسيابي المنسدل على كتفيها، ولم تستخدم مستحضرات التجميل مما كشف عن جمالها الطبيعي ومنحها مظهرا جذابا.

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