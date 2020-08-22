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بفستان مبهج.. زوجة حسين فهمي تخطف الأنظار في خطوبة ابنة مدحت العدل

السبت 22/أغسطس/2020 - 10:01 ص
زوجة حسين فهمي
زوجة حسين فهمي
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هاجر هانئ
حرصت الإعلامية بوسي شلبي على مشاركة متابعيها على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، بصورة جديدة لها برفقة مجموعة من نجوم ونجمات الفن أثناء حضورهن حفل خطوبة ابنة مدحت العدل.

خطفت زوجة الفنان حسين فهمي الأنظار فى الصورة، حيث ظهرت بفستان طويل وذا أكمام طويلة، واتسم التصميم بالخطوط الطولية التي جمعت بين الألوان المبهجة مما منحها إطلالة أنيقة.

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وانتعلت زوجة حسين فهمي حذاء ذا كعب عالٍ باللون الذهبي، فيما أكملت إطلالتها بمجموعة من الإكسسوارات العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، بدت زوجة حسين فهمي فى الصور بخصلات شعرها الأشقر المنسدل على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان المتناسقة مع لون إطلالتها.


بفستان مبهج.. زوجة حسين فهمي تخطف الأنظار في خطوبة ابنة مدحت العدل
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