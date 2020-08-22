مين أحلى؟ هالة صدقي ويسرا وإلهام شاهين يتألقن في أحدث ظهور لهن.. صور

حرصت الفنانة هالة صدقي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، على مشاركة متابعيها بصورة جديدة لها برفقة إلهام شاهين و يسرا.





تألقت هالة صدقي في الصورة بإطلالة بسيطة، حيث ارتدت فستان زيتي قصير للغاية و اتسم التصميم بالشراشيب المنسدله، و تزينت ببعض السلاسل ذات اللون الذهبي.





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بينما خطفت يسرا الأنظار بفستان باللون الأزرق و اتسم التصميم بصيحة الأوف شولدر و أكملت إطلالتها بقبعة و كلاتش متناسقين مع ملابسها.





ظهرت إلها شاهين بفستان أبيض مرصع بالفصوص اللامعة و امسكت حقيبة متوسطة الحجم باللون الفضي، فيما بدت بخصلات شعرها المموج القصير المنسدله، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة.



