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مين أحلى؟ هالة صدقي ويسرا وإلهام شاهين يتألقن في أحدث ظهور لهن.. صور

السبت 22/أغسطس/2020 - 07:40 ص
هالة صدقي ويسرا وإلهام
هالة صدقي ويسرا وإلهام شاهين
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة هالة صدقي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، على مشاركة متابعيها بصورة جديدة لها برفقة إلهام شاهين و يسرا.

تألقت هالة صدقي في الصورة بإطلالة بسيطة، حيث ارتدت فستان زيتي قصير للغاية و اتسم التصميم بالشراشيب المنسدله، و تزينت ببعض السلاسل ذات اللون الذهبي.

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بينما خطفت يسرا الأنظار بفستان باللون الأزرق و اتسم التصميم بصيحة الأوف شولدر و أكملت إطلالتها بقبعة و كلاتش متناسقين مع ملابسها.

ظهرت إلها شاهين بفستان أبيض مرصع بالفصوص اللامعة و امسكت حقيبة متوسطة الحجم باللون الفضي، فيما بدت بخصلات شعرها المموج القصير المنسدله، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة.

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حبايبي واصحابي وحشوني ❤️

A post shared by Hala Sedki (@halasedkiofficial) on

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