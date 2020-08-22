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فن

وحشتوني .. هالة صدقي برفقة الهام شاهين و يسرا من خطوبة ابنة مدحت العدل

السبت 22/أغسطس/2020 - 04:41 ص
يسرا و هالة صدقي
يسرا و هالة صدقي و الهام شاهين
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ميرنا محمود
نشرت الفنانة هالة صدقى صورة جديدة  عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهرت هالة صدقي برفقة النجمة يسرا و الهام شاهين من خطوبة ابنة مدحت العدل  ، وعلقت هالة صدقي قائلة "حبايبي و اصحابي وحشتوني 


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وشاركت هالة صدقي مؤخرا في بطولة مسلسل" ليه لأ " مع كبير من الفنانين بجانب أمينة خليل، وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج. من إخراج مريم أبو عوف، "ليه لأ" من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين، وتغنى التتر الفنانة آمال ماهر، بأغنية "اللى قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز.


مسلسل " ليه لأ" يحتوى على 15 حلقة فقط، وكان من المفترض أن يعرض في النصف الثانى من السباق الرمضاني الماضي، لكن عدم انتهاء تصويره حال دون ذلك.
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حبايبي واصحابي وحشوني ❤️

A post shared by Hala Sedki (@halasedkiofficial) on

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