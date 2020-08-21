مش بالسن.. 10 إطلالات شبابية أنيقة لـ هالة صدقي.. شاهد

تصدرت الفنانة هالة صدقي مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، تعتبر هالة من النجمات اللاتي يخطفن الأنظار بمجرد ظهورها فى مختلف المناسبات.





وعلى الرغم من أن الفنانة هالة صدقي تخطت حاجز الخمسين عاما الإ أنها لازالت تحافظ على بشرتها و أناقتها و تتمتع بوق رفيع في أختيار الإطلالات التي تظهر بها سواء الكاجوال أو فساتين السهرة و الأزياء الكلاسيكية.





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تحرص هالة صدقي على إقتناء قطع الملابس الشبابية او المتناسقة مع قوامها، كما تفضل أختيار الإطلالات ذات الألوان المبهجة التي تمنحها مظهرا جذابا مثل الأحمر و الأخضر و الأبيض.





تعتمد هالة صدقي على صيحات المكياج التي تكشف عن جمال ملامحها، كما تقوم بأختيار تسريحات الشعر البسيطة و الغير مبالغ فيها مما منحها إطلالة متكاملة.





إليكم أبرز إطلالات هالة صدقي....



