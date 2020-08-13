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فن

أجمل واحدة في العالم.. العسيلي يوجه رسالة لـ يسرا ..شاهد

الخميس 13/أغسطس/2020 - 06:52 ص
محمود العسيلي
محمود العسيلي
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مصطفى كرم
شارك الفنان محمود العسيلي جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر محمود العسيلي بالصورة مع يسرا أثناء قضاء عطلته الصيفية، معلقا عليها "مع احلى واحدة في العالم".

ومن ناحية أخرى، طرح كل من الفنان محمود العسيلي، وبهاء سلطان، أغنية جديدة بعنوان "أنت استثنائي"، وقد حققت الأغنية نجاحا كبيرا جدا بعد طرحها حيث تصدرت تريند تويتر. 


وكانت آخر أعمال محمود العسيلي أغنية "جنة تكفينا"، من كلمات يمنى العسيلي، ومن ألحان محمود العسيلي، وتوزيع أمير هداية، وحققت الأغنية نصف مليون مشاهدة بعد طرحها بساعات على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
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