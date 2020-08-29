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محافظات

توزيع كارت الفلاح على 260 ألف مزارع بالقليوبية

السبت 29/أغسطس/2020 - 10:19 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
أعلن المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بمحافظة القليوبية توزيع كارت الفلاح لما يقرب من 260 ألف مزارع وحائز ائتمان وحائز إصلاح زراعي على مستوى الجمعيات الزراعية بنطاق المحافظة. 


وأشار زايد إلى أن الهدف من كارت الفلاح هو وصول الدعم لمستحقيه والسيطرة على حصص الأسمدة المدعمة وربطها بمنظومة الصرف وتحديد المساحات المنزرعة بالمحاصيل المختلفة، فضلا عن توفير الخدمات الإرشادية وهي إحدى نتائج منظومة التحول الرقمي التي توليها القيادة السياسية اهتمامًا كبيرًا وتطبقها في كافة المجالات ومنها المجال الزراعي في إطار خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأكد وكيل وزارة الزراعة انه تم طلاق المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي لمسئولى الجمعيات التعاونية على استخدام أجهزة التابلت لتفعيل منظومة كارت الفلاح الذكي والتى تستمر على مدار أسبوع.

وأوضح أنه تم تسليم 215 جهاز تابلت بالإضافة إلى 215 جهاز حساب النقاط و30 جهاز كمبيوتر لجميع مديري الإدارات الزراعية بمدن المحافظة للبدء في تطبيق منظومة الكارت الذكي لـ 57 ألف مزارع.
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