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محافظات

بالكمامة والسجادة.. أهالي القليوبية يؤدون صلاة الجمعة بالمساجد

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 12:57 م
صلاة الجمعة
صلاة الجمعة
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إبراهيم الهوارى
أدى أهالى القليوبية اليوم صلاة الجمعة داخل عدد من المساجد بعد قرار عودة الصلاة وفتح المساجد مرة أخرى وسط اجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا.


وحرص المصلون على على ارتداء الكمامات واحضار سجادة صلاة خاص لكل مصلى وعدم التزاحم او الاختلاط داخل المساجد والالتزام باماكن التباعد التى قامت ادارة كل مسجد بوضعها على المصلى للحفاظ على سلامة المصلين ورواد المسجد.

وشهدت العديد من المساجد بمحافظة القليوبية الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة جائحة فيروس كورونا حيث كثفت مديرية الأوقاف بمحافظة القليوبية من حملات نظافة وتعقيم المساجد استعدادا لاستقبال المصلين لأداء صلاة الجمعة اليوم وفق للضوابط والإجراءات التى أعلنتها الوزارة.

وقال الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة القليوبية إنه سيتم فتح 1223 مسجدا من أكبر المساجد بالمحافظة كمرحلة أولى لأداء صلاة الجمعة اليوم .

واشار وكيل وزارة الأوقاف الى أنه سيتواجد موظفون من مديرية الأوقاف أمام المساجد في صلاة جمعة لإرشاد المصلين بأماكن الجلوس الخاصة بهم مضيفا أنه سيتم توجيه المصلين إلى أقرب مسجد لهم حال اكتمال المسجد.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف أنه تم إبلاغ أئمة المساجد والعاملين بتعليمات وقرارات وزير الأوقاف والخاصة بإجراءات عودة صلاة الجمعة من حيث وقت الخطبة والصلاة واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وتابع أنه سيتم توجيه المفتشين من مديرية الأوقاف على كافة المساجد لمتابعة مدى تطبيق والتزام الجميع بالقرارات الصادرة من وزارة الأوقاف.
وأوضح أنه تم تخصيص غرفة عمليات بالمديرية لرصد كيفية أداء الصلاة بالمساجد والتنبيه على مديرى الإدارات بتنفيذ تعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والتشديد على عدم السماح بحدوث أي نوع من أنواع المخالفات والتي قد تتسبب في إغلاق المسجد مرة أخرى.
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