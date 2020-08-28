بالكمامة والسجادة.. أهالي القليوبية يؤدون صلاة الجمعة بالمساجد

أدى أهالى القليوبية اليوم صلاة الجمعة داخل عدد من المساجد بعد قرار عودة الصلاة وفتح المساجد مرة أخرى وسط اجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وحرص المصلون على على ارتداء الكمامات واحضار سجادة صلاة خاص لكل مصلى وعدم التزاحم او الاختلاط داخل المساجد والالتزام باماكن التباعد التى قامت ادارة كل مسجد بوضعها على المصلى للحفاظ على سلامة المصلين ورواد المسجد.
وشهدت العديد من المساجد بمحافظة القليوبية الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة جائحة فيروس كورونا حيث كثفت مديرية الأوقاف بمحافظة القليوبية من حملات نظافة وتعقيم المساجد استعدادا لاستقبال المصلين لأداء صلاة الجمعة اليوم وفق للضوابط والإجراءات التى أعلنتها الوزارة.
وقال الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة القليوبية إنه سيتم فتح 1223 مسجدا من أكبر المساجد بالمحافظة كمرحلة أولى لأداء صلاة الجمعة اليوم .
واشار وكيل وزارة الأوقاف الى أنه سيتواجد موظفون من مديرية الأوقاف أمام المساجد في صلاة جمعة لإرشاد المصلين بأماكن الجلوس الخاصة بهم مضيفا أنه سيتم توجيه المصلين إلى أقرب مسجد لهم حال اكتمال المسجد.
وأكد وكيل وزارة الأوقاف أنه تم إبلاغ أئمة المساجد والعاملين بتعليمات وقرارات وزير الأوقاف والخاصة بإجراءات عودة صلاة الجمعة من حيث وقت الخطبة والصلاة واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية.
وتابع أنه سيتم توجيه المفتشين من مديرية الأوقاف على كافة المساجد لمتابعة مدى تطبيق والتزام الجميع بالقرارات الصادرة من وزارة الأوقاف.
وأوضح أنه تم تخصيص غرفة عمليات بالمديرية لرصد كيفية أداء الصلاة بالمساجد والتنبيه على مديرى الإدارات بتنفيذ تعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والتشديد على عدم السماح بحدوث أي نوع من أنواع المخالفات والتي قد تتسبب في إغلاق المسجد مرة أخرى.