عاوز أفرح أبويا.. طالب طب بشري يبيع الفريسكا على شاطئ البحر





وقال بائع الفريسكا في مقطع الفيديو: "ان اسمه ابراهيم عبد الناصر رجب، ويدرس في طب بشرى بعد حصوله في الثانوية العامة على 99.6 %، ووالده يبيع الفريسكا ، وأنا دخلت طب عشان افرح أبويا " .





وعلقت ريها سعيد علي الفيديو قائلة: " رجاله مصر اتفرج يا عالم و شوف عظمه المصريين علي الاقل افرح ابويه جدع و راجل ".





يذكر أنه فى الفترة الأخيرة نشبت خلافات حادة بين ريهام سعيد وصديقتها ريم البارودى ووصلت للقضاء، مما دفع أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، للتدخل.





وكان المجلس الأعلى للإعلام أصدر قرارا في وقت سابق بوقف ريهام سعيد عن العمل الإعلامي لمدة عام بسبب تنمرها على أصحاب السمنة.





نشرت الإعلامية ريهام سعيد مقطع فيديو لـ بائع فريسكا من علي البحر عير حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام .