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لأول مرة من أكثر من 100 سنة.. التعليم العالي تكشف آخر تطورات الجامعات بمصر

السبت 29/أغسطس/2020 - 01:11 م
الدكتور خالد عبدالغفار،
الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي
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فرح علاء الخولي
قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الدولة تسعى خلال السنتين القادمتين ان يصل عدد الجامعات الحكومية بها 28 جامعة، و35 جامعة خاصة، و18 جامعة أهلية بالاضافة الى الجامعات الدولية والتكنولوجية.

وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، ، خلال كلمته في افتتاح عدد من  المشروعات القومية بالإسكندرية، أن حجم المشاريع القومية بوزارة التعليم العالي وصل الى 45 مشروعا.

وأوضح أن الجامعات التكنولوجية هو شريان جديد للتعليم الحياة الجامعية، والذي تم بـ3 جامعات خلال العام الدراسي الماضي، وسيتم عمل 6 جامعات اخرين.

واضاف ان اصبح هناك 4 جامعات دولية بالعاصمة الادارية الجديدة وتعمل بكامل كفائتها، مشيرا الى ان حجم الاستثمارات في مجال التعليم لاول مرة لأكثر من 100 سنة وصل 90 مليار جنيه سواء استثمارات مباشرة أو غير مباشرة.

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