بـ 3 خدمات مختلفة.. طريقة تثبيت عدة برامج على حاسوبك دفعة واحدة ببساطة

يعد امتلاك جهاز كمبيوتر أو لابتوب جديد شعورا رائعا، ولكن تثبيت جميع التطبيقات الأساسية التي تحتاج إليها حتي تتمكن من بدء استخدام جهازك قد يكون عملية شاقة، لاسيما عندما تصبح عملية البحث عن التطبيقات وتنزيلها واحدا تلو الآخر مملة ومزعجة للغاية.





ولحسن الحظ، توجد طريقة لإتمام عملية تثبيت جميع التطبيقات التي تحتاجها بنقرة واحدة، وفيما يلي نستعرض إليك كيفية تثبيت تطبيقات متعددة على نظام التشغيل ويندوز Windows باستخدام ثلاث خدمات مختلفة، وفقا لما ذكره موقع "gadgets".









- كيفية تثبيت عدة تطبيقات مرة واحدة على ويندوز:





أولا: باستخدام Ninite:

Ninite هي واحدة من أفضل الخدمات التي تتيح لك إعداد جهاز كمبيوتر من البداية، اتبع الخطوات التالية:





1. قم بزيارة موقع ninite.com، من خلال جهاز الكمبيوتر الخاص بك.





2. قم بالتمرير لأسفل قليلًا للتحقق من كتالوج التطبيقات المعروض.





3.تحتوي قائمة البرامج الموجودة على Ninite على معظم التطبيقات التي قد تحتاج لاستخدامها على حاسبك المحمول، ولكنها قد لا تحتوي جميعها.





4. حدد التطبيقات التي تريد تثبيتها.





5. مرر لأسفل وانقر فوق Get Your Ninite.





6. الآن سيتم تنزيل مُثبت مُدمج لجميع التطبيقات التي حددتها على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، قم بتشغيله لتثبيت كل منهم دفعة واحدة.





ثانيا: باستخدام Patch My PC:





يعد Patch My PC، بديلا جيدا يتيح لك تنزيل تطبيقات متعددة مرة واحدة على ويندوز، ومع ذلك ، على عكس Ninite التي تعمل مباشرة عبر موقع الويب ، تحتاج إلى تنزيل Patch My PC على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، اتبع الخطوات التالية:





1. قم بتنزيل Patch My PC Home Updater.





2. قم بتثبيت Patch My PC على جهاز الكمبيوتر الخاص بك و افتحه.





3. قم بتحديد التطبيقات التي تحتاجها، بمجرد الانتهاء، اضغط على تثبيت زر في الجزء العلوي للمضي قدما.





4. يتيح لك Patch my PC أيضًا إلغاء تثبيت برامج متعددة في وقت واحد، ببساطة اضغط على زر الغاء التثبيت الآن، ثم اضغط على زر التحكم وحدد التطبيقات التي ترغب في إلغاء تثبيتها بشكل مجمع، انقر فوق متابعة لإلغاء التثبيت.





5. يمكنك أيضًا تثبيت تحديثات التطبيق المعلقة بالنقر فوق إجراء التحديثات.





ثالثا: باستخدام تطبيق RuckZuck:





على غرار Patch My PC، ستحتاج إلى تنزيل ملف exe لـ RuckZuck، ولتثبيت التطبيقات اتبع الخطوات التالية:





1. قم بزيارة ruckzuck.tools وتحت التنزيلات ، انقر فوق ملف ruckzuck.exe لتنزيله.





2. افتح Ruckzuck، اضغط على تثبيت برنامج جديد، في الصفحة التالية، ستجد تطبيقات منظمة في فئات.





3. افتح أي فئة، اختر تطبيقات متعددة بالضغط على زر التحكم وتحديدها، بمجرد الانتهاء، اضغط على ابدأ التثبيت وسيبدأ تنزيل التطبيقات.





4. بعد تنزيل تطبيقاتك، يتم تثبيتها تلقائيا على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.



