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تعليم

تعرف على المنح المجانية المتاحة لطلاب الثانوية العامة بمطروح

السبت 29/أغسطس/2020 - 02:53 م
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ايمن محمود
أعلن اللواء خالد شعيب  محافظ مطروح توفير 11 منحة دراسية  جديدة  للعام الدراسى 2020/2021، بالاضافة الى منحتى  الجامعة الالمانية لأوائل الشهادة الثانوية العامة  من ابناء مطروح .

واضاف أنه يتم فتح باب التقدم والتسجيل للطلاب الحاصلون علي مجموع 92% فأكثر بالنسبة لشعبة علمى علوم ، و90% فأكثر لطلاب عملى رياضيات والقسم الأدبى الراغبون للتقدم لهذه المنح الدراسية . 


وأوضح محافظ مطروح أن 11 منحة جديدة  منها 8 منح بالجامعة الصينية تشمل المصروفات الدراسية فقط  منها : منحتين بكلية العلاج الطبيعى بشرط حصول الطالب على مجموع 95% ، و3 منح بكلية الهندسة والتكنولوجيا بشرط حصول الطالب على مجموع 90% ، و3منح بكلية الاقتصاد والتجارة الدولية  ، على أن يجتاز الطالب اختبارات القبول الخاصة بالجامعة  .

وأضاف  أن  جامعة النهضة قد وافقت على عدد 3 منح دراسية منها منحة بكلية علوم الحاسب ، ومنحة بكلية الاعلام ، وأخرى  بكلية إدارة الأعمال .

وأشار المحافظ إلى أنه سيتم استقبال الطلاب الراغبين للتقدم بهذه المنح وذلك بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة مع الإلتزام بالضوابط الاحترازية وإرتداء الكمامة واستقبال شخص واحد فقط عن كل طلب بدء من غدا الأحد 30 أغسطس حتى السبت القادم 5 سبتمبر القادم  من الساعة التاسعة صباحا حتى الواحدة ظهرا ، ،وذلك وفق الضوابط والمشروط المعلن عنها مسبقا وهى حصول الطالب على مجموع 95% ، و3 منح بكلية الهندسة والتكنولوجيا بشرط حصول الطالب على مجموع 90% ، و3منح بكلية الاقتصاد والتجارة الدولية،على أن يجتاز الطالب اختبارات القبول الخاصة بالجامعة . 

وأكد أن ذلك يأتى إيمانًا بأهمية المشاركة المجتمعية  للجامعات الخاصة فى خدمة المجتمعات المحلية ، مع تقديم الشكر والتقدير لرؤساء هذه الجامعات على تعاونهم مع أبناء مطروح  لتقديم تلك المنح الدراسية التى تساعد على توفير كوادر علمية متميزة فى مجالات مختلفة يحتاج  اليها أبناء المحافظة ،وبما يخدم المجتمع المحلى فى التخصصات الهامة التى تساهم فى جهود التنمية الشاملة  التى تشهدها مطروح حاليا فى كافة المجالات.

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