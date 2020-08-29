محافظ القليوبية يتفقد عددا من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة 233 مليون جنيه.. صور

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم عدد من المشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمركز قليوب باجمالي تكلفه ٢٣٣مليون جنيه وذلك لمتابعه المشروعات التنمويه ونسب التنفيذ بها فى اطار احتفالات المحافظة بالعيد القومى.









رافق المحافظ خلال الجوله الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية والمهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب والمهندس خالد عبدالعزيز رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية.





وشملت الجولة تفقد المحافظ توسعات محطه مياه كوم اشفين المرشحه حيث ان طاقه المحطه ٦٨ الف م٣/يوم لتصبح الطاقه الاجماليه للمرحلتين ١٣٦ الف م٣/يوم وبلغت نسبه التفيذ ٧٠٪ ومن المتوقع الانتهاء من الاعمال فى مارس ٢٠٢١ وتفقد المحافظ أقسام المحطة واستمع إلى شرح مختصر عن مراحل تشغيل المحطة.





كما تفقد محافظ القليوبية ايضًا خلال الجوله محطه صرف صحي ابوجمعه بتكلفه ١١ مليون جنيه ومحطه صرف صحي ابوسنه بتكلفه ٢٢مليون جنيه مشيرًا الى أنه تم دخول بعض المشروعات للخدمة وجاري الانتهاء من المشروعات المتبقية لتغطي باقي قري المحافظة.





من جانبه أكد المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية حرصه على المتابعة المستمرة لمشروعات البنية التحتية مع الجهاز التنفيذي بالقليوبية وأهمها خدمة الصرف الصحي والتي تعد من أهم الخدمات التى تحرص الدوله على توصيلها لجميع قرى ومراكز المحافظة باعتبارها قضيه قومية هدفها التنمية المستدامة من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.